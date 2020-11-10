Діти померлих від COVID-19 медиків зможуть здобути вищу освіту за державний кошт

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 410

Після того, як парламент ухвалить новий законопроєкт, МОН внесе зміни до умов прийому на 2021 рік

В Україні готують законопроєкт, згідно з яким діти медичних працівників, які померли внаслідок ускладнень від COVID-19 при виконанні професійних обов'язків, зможуть здобувати вищу та фахову передвищу освіту на пільгових умовах. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.





Після того, як парламент ухвалить цей законопроєкт, Міністерство освіти і науки внесе зміни до умов прийому на 2021 рік.





Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безоплатне проживання в гуртожитку (інтернаті) тощо.





Вирішили розробити вищезгаданий законопроєкт після історії з 13-річним Антоном Степченком з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні. Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.





30 жовтня на рахунки для Антона перерахували страхові виплати відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», наразі переказали допомогу в розмірі 2 млн 364 тис грн. Також найближчим часом він отримає 439 тис грн одноразової страхової виплати (згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), а з 2 листопада йому призначили щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис грн. Крім того, Антон Степченко як дитина-сирота має право на низку пільг.