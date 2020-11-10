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Кременчуцьку ГЕС реконструюють

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 333 Коментарів: 1

 

Тривають монтажні роботи на гідроагрегаті №4

На Кременчуцькій ГЕС продовжується реконструкція гідроагрегату №4. Про це повідомляють на сайті ПрАт «Укргідроенерго».


Роботи проводяться в рамках проєкту «ГЕС. Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга». Днями на станції демонтували вал генератора вагою 90 тонн та опору підп'ятника гідроагрегату вагою 35 тонн. На монтажному майданчику проведуть обстеження та діагностують стан валу генератора. За результатами приймуть рішення щодо подальшого проведення ремонтних робіт.


— У разі виявлення пошкоджень чи дефектів гідроустаткування, його транспортують на завод «Електроважмаш», де всі несправності ліквідуються. Якщо таких не виявиться, то вал генератора ревізують на монтажному майданчику гідроелектростанції і роботи продовжаться на місці, — пояснив представник підрядної організації, головний інженер ТОВ «ЮГ-СГЕМ» Володимир Кириленко.


За інформацією ПраТ «Укргідроенерго», усі роботи виконуються за графіком.


Раніше ТЪ писав детальніше про Кременчуцьку ГЕС у матеріалі, приуроченому до її 60-річчя.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: ГЕС Кременчук електроенергія реконструкція ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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vetal4444:
Сьогодні, 17:19

Вага́ — сила, з якою тіло внаслідок гравітації діє на опору або підвіс. Як будь-яка сила, вага в системі СІ вимірюється в ньютонах.

 

В той же час, маса вимірюється в кілограмах/тонах, тому вважаю що в даному випадку краще використовувати саме термін "маса".


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