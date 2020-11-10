Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 13:30
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1839
Хворі:
Україна255784
Кременчук1061
Одужало:
Україна214657
Кременчук728
Померло:
Україна8756
Кременчук50
Надзвичайні новини

«Предприятие работает в обычном, нормальном режиме», – Кременчугский НПЗ о пламени и дыме

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 372 Коментарів: 1

 

На предприятии уверяют, что жителям города ничего не угрожает

В последние дни в соцсетях появилось много публикаций с фото газовых факелов на Кременчугском НПЗ, которые горели ярче обычного. 


На предприятия «Телеграфу» сообщили, что происходящее не комментируют, но уверяют, что паниковать не нужно: 


«Предприятие работает в обычном режиме. Жизни и здоровью кременчужан ничего не угрожает», – заявили в пресс-службе. 
0
Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: h.kremenchug
Теги: НПЗ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

252
Pereselenets:
Сьогодні, 14:51

Выборы прошли, травить кременчужан теперь можно спокойно. Браво. Беня!


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх