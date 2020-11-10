«Предприятие работает в обычном, нормальном режиме», – Кременчугский НПЗ о пламени и дыме
Сьогодні, 14:27
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На предприятии уверяют, что жителям города ничего не угрожает
В последние дни в соцсетях появилось много публикаций с фото газовых факелов на Кременчугском НПЗ, которые горели ярче обычного.
На предприятия «Телеграфу» сообщили, что происходящее не комментируют, но уверяют, что паниковать не нужно:
«Предприятие работает в обычном режиме. Жизни и здоровью кременчужан ничего не угрожает», – заявили в пресс-службе.
Автор: ТелеграфЪ
Джерело фото: h.kremenchug