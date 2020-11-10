«Предприятие работает в обычном, нормальном режиме», – Кременчугский НПЗ о пламени и дыме

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 372 Коментарів: 1

На предприятии уверяют, что жителям города ничего не угрожает

В последние дни в соцсетях появилось много публикаций с фото газовых факелов на Кременчугском НПЗ, которые горели ярче обычного.





На предприятия «Телеграфу» сообщили, что происходящее не комментируют, но уверяют, что паниковать не нужно:





«Предприятие работает в обычном режиме. Жизни и здоровью кременчужан ничего не угрожает», – заявили в пресс-службе.