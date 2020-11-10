З нового року дротове радіо відключать на Полтавщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 269

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1 січня 2021 року мережа дротового радіомовлення припинить роботу в Полтавській області. Про це повідомляють в облдержадміністрації.





Через масову відмову від послуг дротового радіо на Полтавщині ПАТ «Укртелеком» припинить надавати таку послугу в області відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телекомунікації». Водночас, на роботу бездротових приймачів рішення не вплине.





В ОДА також зазначають, що в самій Полтаві дротове радіо роботу не припинятиме.





Додаткову інформацію можна безкоштовно отримати в контакт-центрі ПАТ «Укртелеком» за номером 0-800-506-800.