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Кременчук, Полтавщина

З нового року дротове радіо відключать на Полтавщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 269

 

Попередьте своїх дідуся та бабусю

1 січня 2021 року мережа дротового радіомовлення припинить роботу в Полтавській області. Про це повідомляють в облдержадміністрації.


Через масову відмову від послуг дротового радіо на Полтавщині ПАТ «Укртелеком» припинить надавати таку послугу в області відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телекомунікації». Водночас, на роботу бездротових приймачів рішення не вплине.


В ОДА також зазначають, що в самій Полтаві дротове радіо роботу не припинятиме.


Додаткову інформацію можна безкоштовно отримати в контакт-центрі ПАТ «Укртелеком» за номером 0-800-506-800.

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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: Полтавщина Полтавська область Укртелеком
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