У Полтаві 11-річний хлопчик через постійні побої з боку вітчима не хотів йти з лікарні: прокуратура відкрила провадження

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 887

У Полтаві 11-річний хлопчик через постійні побої з боку вітчима не хотів йти з лікарні. Бити на сполох почали батьки тих дітей, які лежали у лікарні разом з Артемом. Люди звернулися по допомогу до журналістів, соцслужб та правоохоронців. Про це повідомляє kolo.news. До лікарні хлопець потрапив після того, як втік з дому. Його знайшли у Полтаві та привезли до медзакладу на обстеження. На тілі дитини виявили застарілі синці. Це було на початку жовтня:





«Артем розповів, що напередодні цієї травми вчителька зателефонувала мамі і поскаржилася на його поведінку. Наступного дня він прийшов у школу з численними синцями, це побачили вчителі і звернулися до соцслужб. Після цього вітчим перебив йому хребці шваброю. На скільки ми зрозуміли, батько Артема і його молодшої сестрички помер. Потім в мами з’явився новий обранець, з яким в них народилася спільна дитина. Над пасинком він систематично знущається. Раніше, можливо, було без явних травм. Артем розповідав, що вітчим міг тягати за вуха, давати ляпаси. Розказував хлопець, що вітчим йому «руки-ноги ламав». Ногу – за те, що математику неправильно повчив, а руку перебив через те, що за свинями не так доглядав. При цьому, за його словами, вітчим б’є лише його, менших сестричок не чіпає», – розповіла жінка, яка звернулася до журналістів.









Мати дитини ж заявляє, що хлопчик усе вигадує. Увагу правоохоронців вдалося привернути тоді, коли дитину почали виписувати з лікарні і по нього приїхала мати з вітчимом:





«30 жовтня дитину, попри прохання соцслужб, виписали. По нього приїхала мама з вітчимом і 2-річною сестричкою та з чоловіком, якого називали «кумом». Артем не хотів їхати додому і почав пручатися. Вітчим взяв його на руки і силою почав витягувати з медзакладу. В дитини аж рука посиніла від такого й на тілі з’явилися синці. Дитина пручалася з усіх сил і кричала: «Я боюся». Артема таки посадили в автомобіль, але він вирвався і втік, побіг до лікарні. Я викликала наряд поліції», - каже стурбована Полтавка.





Травми, отримані Артемом, при спробі забрати його з лікарні





Наразі Артем перебуває у медичному закладі. Прокуратура на підставі оприлюдненої інформації та заяви бабусі дитини відкрила кримінальне провадження за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень):





«Під час процесуального керівництва прокуратурою надаватиметься оцінка діям та бездіяльності батьків малолітнього хлопчика, службових осіб територіальних підрозділів служб у справах дітей, органів поліції та загальноосвітньої школи, де навчається дитина. До з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї хлопчик залишатиметься в лікарні. У подальшому вирішуватиметься питання про його влаштування у сім’ю бабусі», – коментують у прокуратурі.