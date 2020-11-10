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П'яний кременчужанин на Daewoo Lanos тікав від патрульних по трасі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 946

 

Поліцейським вдалося заблокувати автівку

П'яний кременчужанин на Daewoo Lanos тікав від патрульних по трасі. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Чоловіка зупинили на просп. Полтавському через порушення ПДР. Під час спілкування з 40-річним чоловіком, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Дізнавшись про це, водій «дав по газам» і почав тікати. На вимоги про зупинку не реагував.  


Зупинити нетверезого керманича вдалося аж на повороті на Соснівку, заблокувавши його авто. Водія затримали і «задули» драгером – 2,64 проміле алкоголю у крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.


 


Окрім цього виявилося, що чоловік має тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, яке на нього наклала Державна виконавча служба, та й на автомобіль у нього не було страхування. Тож на водія склали 4 адмінпротоколи:

  • за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння);
  • за ст. 122–2 (невиконання вимог про зупинку);
  • за ч. 3 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження такого права)
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без страхового полісу).
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: п'яний за кермом ст.130 нетверезий водій
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