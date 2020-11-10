П'яний кременчужанин на Daewoo Lanos тікав від патрульних по трасі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 946

П'яний кременчужанин на Daewoo Lanos тікав від патрульних по трасі. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Чоловіка зупинили на просп. Полтавському через порушення ПДР. Під час спілкування з 40-річним чоловіком, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Дізнавшись про це, водій «дав по газам» і почав тікати. На вимоги про зупинку не реагував.





Зупинити нетверезого керманича вдалося аж на повороті на Соснівку, заблокувавши його авто. Водія затримали і «задули» драгером – 2,64 проміле алкоголю у крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.









Окрім цього виявилося, що чоловік має тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, яке на нього наклала Державна виконавча служба, та й на автомобіль у нього не було страхування. Тож на водія склали 4 адмінпротоколи: