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Кременчук, Культура

За 23 дні до зими у Кременчуці розквітли кульбабки

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 183

Деінде у місті квітнуть каштани та різноманітні квіти 

За три тижні до зими кременчужани спостерігають не лише як квітнуть каштани, а й як заквітли кульбабки.


За бузком у Кременчуці розквітли каштани


 


Крім того, можна побачити як бджоли запилюють майорці.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кульбабка весна зима осінь
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