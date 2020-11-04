За 23 дні до зими у Кременчуці розквітли кульбабки

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Деінде у місті квітнуть каштани та різноманітні квіти

За три тижні до зими кременчужани спостерігають не лише як квітнуть каштани, а й як заквітли кульбабки.













Крім того, можна побачити як бджоли запилюють майорці.



