Патрульні у Кременчуці зупинили водія у стані наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 519

Водій також був позбавлений права керування

Патрульні зупинили водія, позбавленого права керування, який мав ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє пресслуба патрульної поліції.





Сьогодні, 8 листопада, на бульварі Автокразівському поліцейські зупинили авто ВАЗ 21074, водій якого порушив правила дорожнього руху.





Спілкуючись із 26-річним керманичем, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Тож охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння, але останній категорично відмовився.





Крім того, під час перевірки даних водія, патрульні з’ясували, що він вже був притягнутий Бориспільським районним судом до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення та позбавлений права керування.





Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: