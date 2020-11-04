Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Надзвичайні новини

Патрульні у Кременчуці зупинили водія у стані наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 519

 

Водій також був позбавлений права керування 

Патрульні зупинили водія, позбавленого права керування, який мав ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє пресслуба патрульної поліції. 


Сьогодні, 8 листопада, на бульварі Автокразівському поліцейські зупинили авто ВАЗ 21074, водій якого порушив правила дорожнього руху.


Спілкуючись із 26-річним керманичем, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Тож охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння, але останній категорично відмовився.


Крім того, під час перевірки даних водія, патрульні з’ясували, що він вже був притягнутий Бориспільським районним судом до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення та позбавлений права керування.


Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали:

  • за ч. 2 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) 
  • за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами) КУпАП
1
Автор: Альона Душенко
Теги: водій наркотики
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх