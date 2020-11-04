Хто завтра 9 листопада в Кременчуці сидітиме без світла
Сьогодні, 14:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
8 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини мешканців Кременчука можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12
- просп. Свободи, 75, 77, 79
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106
- вул. Гайдамацька, 72-95
- вул. Чумацький шлях, 69-83
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Космонавтів, 41-60
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Ліщинова, 4-31
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49
- пров. Пилипа Орлика, 4-10
- пров. Космонавтів, 1-76,
- пров Бородинський, 1-31
- пров Чорноморський, 4-17
- пров Грузинський, 1-10
- пров Чигиринський, 1-17
- провОлега Ольжича, 1-32