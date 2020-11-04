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Хто завтра 9 листопада в Кременчуці сидітиме без світла

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 903

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

8 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини мешканців Кременчука можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12
  • просп. Свободи, 75, 77, 79


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106
  • вул. Гайдамацька, 72-95
  • вул. Чумацький шлях, 69-83
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Космонавтів, 41-60
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Ліщинова, 4-31
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10
  • пров. Космонавтів, 1-76,
  • пров Бородинський, 1-31
  • пров Чорноморський, 4-17
  • пров Грузинський, 1-10
  • пров Чигиринський, 1-17
  • провОлега Ольжича, 1-32
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключень
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