163 дитини хворіють на коронавірус у Полтавській області

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Статистика захворювання на коронавірус в Україні та Полтавській області

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 944 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 5422 жителі області, продовжують лікування 6292 людини, зокрема 163 дитини.





Всього зареєстровано 230 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава – 1; Лохвицький район – 2).

За минулу добу зареєстровано 245 нових випадків.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 5911 (81 новий випадок),

Кременчук – 1690 (64 нові випадки),

Полтавський район – 497 (11 нових випадків),

Миргород – 396,

Горішні Плавні – 315 (5 нових випадків),

Лохвицький район – 272 (8 нових випадків),

Лубни – 265 (17 нових випадків),

Зіньківський район – 239 (20 нових випадків),

Котелевський район – 200,

Кременчуцький район – 167 (7 нових випадків),

Диканський район – 161 (1 новий випадок),

Хорольський район – 153,

Новосанжарський район – 138,

Решетилівський район – 130 (1 новий випадок),

Глобинський район – 128 (4 нові випадки),

Великобагачанський район – 127,

Шишацький район – 122,

Кобеляцький район – 116,

Карлівський район – 111 (2 нові випадки),

Миргородський район – 94,

Лубенський район – 90 (2 нові випадки),

Чутівський район – 90 (10 нових випадків),

Машівський район – 84 (6 нових випадків),

Гадяч – 81,

Пирятинський район – 77 (1 новий випадок),

Гребінківський район – 72 (4 нові випадки),

Козельщинський район – 56,

Гадяцький район – 53,

Семенівський район – 42,

Оржицький район – 35,

Чорнухинський район – 32 (1 новий випадок).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 98,

Гадяч – 20,

Гадяцький – 15,

Глобинський – 41,

Гребінківський – 14,

Диканський – 46,

Зіньківський – 110,

Карлівський – 55,

Кобеляцький – 30,

Козельщинський – 26,

Горішні Плавні – 162,

Котелевський – 67,

Кременчук – 1090,

Кременчуцький – 99,

Лохвицький – 56,

Лубни – 111,

Лубенський – 41,

Машівський – 20,

Миргород – 168,

Миргородський – 41,

Новосанжарський – 48,

Оржицький – 7,

Пирятинський – 49,

Полтава – 3418,

Полтавський – 290,

Решетилівський – 37,

Семенівський – 10,

Хорольський – 19,

Чорнухинський – 22,

Чутівський – 48,

Шишацький – 34.





Зараз Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебуватимуть у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!





*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.









МОЗ повідомляє, що за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).





Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254).





За весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 44172 (+943)

Вінницька — 12420 (+204)

Волинська — 16105 (+310)

Дніпропетровська — 17748 (+302)

Донецька — 13907 (+361)

Житомирська — 18334 (+543)

Закарпатська — 16932 (+262)

Запорізька — 13422 (+688)

Івано-Франківська — 24066 (+505)

Київська — 19820 (+546)

Кіровоградська — 3092 (+74)

Луганська — 4450 (+105)

Львівська — 33283 (+301)

Миколаївська — 10240 (+291)

Одеська — 28265 (+371)

Полтавська — 11944 (+245)

Рівненська — 21770 (+367)

Сумська — 14486 (+383)

Тернопільська — 22040 (+133)

Харківська — 43213 (+1074)

Херсонська — 5441 (+192)

Хмельницька — 19493 (+476)

Черкаська — 10618 (+157)

Чернівецька — 25016 (+457)

Чернігівська — 10054 (+107).



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.