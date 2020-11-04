163 дитини хворіють на коронавірус у Полтавській області

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 944 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 5422 жителі області, продовжують лікування 6292 людини, зокрема 163 дитини.
Всього зареєстровано 230 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава – 1; Лохвицький район – 2).
За минулу добу зареєстровано 245 нових випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
Полтава – 5911 (81 новий випадок),
Кременчук – 1690 (64 нові випадки),
Полтавський район – 497 (11 нових випадків),
Миргород – 396,
Горішні Плавні – 315 (5 нових випадків),
Лохвицький район – 272 (8 нових випадків),
Лубни – 265 (17 нових випадків),
Зіньківський район – 239 (20 нових випадків),
Котелевський район – 200,
Кременчуцький район – 167 (7 нових випадків),
Диканський район – 161 (1 новий випадок),
Хорольський район – 153,
Новосанжарський район – 138,
Решетилівський район – 130 (1 новий випадок),
Глобинський район – 128 (4 нові випадки),
Великобагачанський район – 127,
Шишацький район – 122,
Кобеляцький район – 116,
Карлівський район – 111 (2 нові випадки),
Миргородський район – 94,
Лубенський район – 90 (2 нові випадки),
Чутівський район – 90 (10 нових випадків),
Машівський район – 84 (6 нових випадків),
Гадяч – 81,
Пирятинський район – 77 (1 новий випадок),
Гребінківський район – 72 (4 нові випадки),
Козельщинський район – 56,
Гадяцький район – 53,
Семенівський район – 42,
Оржицький район – 35,
Чорнухинський район – 32 (1 новий випадок).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
Великобагачанський – 98,
Гадяч – 20,
Гадяцький – 15,
Глобинський – 41,
Гребінківський – 14,
Диканський – 46,
Зіньківський – 110,
Карлівський – 55,
Кобеляцький – 30,
Козельщинський – 26,
Горішні Плавні – 162,
Котелевський – 67,
Кременчук – 1090,
Кременчуцький – 99,
Лохвицький – 56,
Лубни – 111,
Лубенський – 41,
Машівський – 20,
Миргород – 168,
Миргородський – 41,
Новосанжарський – 48,
Оржицький – 7,
Пирятинський – 49,
Полтава – 3418,
Полтавський – 290,
Решетилівський – 37,
Семенівський – 10,
Хорольський – 19,
Чорнухинський – 22,
Чутівський – 48,
Шишацький – 34.
Зараз Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебуватимуть у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!
*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.
МОЗ повідомляє, що за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).
Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ — 44172 (+943)
Вінницька — 12420 (+204)
Волинська — 16105 (+310)
Дніпропетровська — 17748 (+302)
Донецька — 13907 (+361)
Житомирська — 18334 (+543)
Закарпатська — 16932 (+262)
Запорізька — 13422 (+688)
Івано-Франківська — 24066 (+505)
Київська — 19820 (+546)
Кіровоградська — 3092 (+74)
Луганська — 4450 (+105)
Львівська — 33283 (+301)
Миколаївська — 10240 (+291)
Одеська — 28265 (+371)
Полтавська — 11944 (+245)
Рівненська — 21770 (+367)
Сумська — 14486 (+383)
Тернопільська — 22040 (+133)
Харківська — 43213 (+1074)
Херсонська — 5441 (+192)
Хмельницька — 19493 (+476)
Черкаська — 10618 (+157)
Чернівецька — 25016 (+457)
Чернігівська — 10054 (+107).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.