У Кременчуці стартував арт-проєкт «Гарбузові візерунки»

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 270

Кременчужан запрошують взяти участь у арт-проєкті «Гарбузові візерунки». За інформацією Дзов Ерудит гарбуз став символом осені. Нині цей чудо-плід «виріс» до статусу арт-об’єкту та засобу художньої виразності. Так, наприклад, у Німеччині під Кельном у 2012 році влаштували виставку гарбузячого мистецтва. На ній були представлені скульптурні зображення домашніх тварин та фермерської техніки, зроблені з гарбузів.





- Пропонуємо вам долучитися до участі в мистецькому проекті «Гарбузові візерунки», де кожен зможе проявити себе в якості художника, але незвичайного, а того, який розмальовує справжнісінькі гарбузи, - йдеться у повідомленні.





Для прикладу робота вихователів табору Ерудит Ольги Якубенко та Марини Надточій (на фото).





Раз на тиждень публікуватимуть творчість учасників, а кращу роботу відзначать призом.





Умови конкурсу: