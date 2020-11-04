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Кременчук, Культура

У Кременчуці стартував арт-проєкт «Гарбузові візерунки»

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 270

 

Конкурс триватиме до 15 листопада

Кременчужан запрошують взяти участь у арт-проєкті «Гарбузові візерунки». За інформацією Дзов Ерудит гарбуз став символом осені. Нині цей чудо-плід «виріс» до статусу арт-об’єкту та засобу художньої виразності. Так, наприклад, у Німеччині під Кельном у 2012 році влаштували виставку гарбузячого мистецтва. На ній були представлені скульптурні зображення домашніх тварин та фермерської техніки, зроблені з гарбузів.


- Пропонуємо вам долучитися до участі в мистецькому проекті «Гарбузові візерунки», де кожен зможе проявити себе в якості художника, але незвичайного, а того, який розмальовує справжнісінькі гарбузи, - йдеться у повідомленні.


Для прикладу робота вихователів табору Ерудит Ольги Якубенко та Марини Надточій (на фото).


Раз на тиждень публікуватимуть творчість учасників, а кращу роботу відзначать призом. 


Умови конкурсу: 

  • креативно та естетично розмалюйте гарбуз
  • гарно сфотографуйте гарбуз та себе разом з ним, аби можна було побачити обличчя автора
  • надішліть світлини, разом з коротенькою інформацією про себе та свої захоплення на електронну адресу erudit.lts@gmail.com до 15 листопада 
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Автор: Альона Душенко
Теги: арт-проєкт гарбуз
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