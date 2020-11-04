Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук, Культура, Афіша

У кременчуцькій галереї відкрилася виставка «Чотири пори року»

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 304

 

Встигніть помилуватися картинами

7 листопада в картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) відкрилася художня виставка «Чотири пори року». На виставці представлені твори живопису з фондового зібрання галереї.


Експозиція цікава своїм розмаїттям – пейзажі, портрети і квіткові натюрморти наче в калейдоскопі, де сніжна зима змінюється квітучою весною, яка в свою чергу запрошує відвідувачів на зустріч із сонячним літом, а потім осінь дарує кожному свої яскраві барви…


Вхід вільний.


Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: галерея виставка Юзефович
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх