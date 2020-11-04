У кременчуцькій галереї відкрилася виставка «Чотири пори року»

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7 листопада в картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) відкрилася художня виставка «Чотири пори року». На виставці представлені твори живопису з фондового зібрання галереї.



Експозиція цікава своїм розмаїттям – пейзажі, портрети і квіткові натюрморти наче в калейдоскопі, де сніжна зима змінюється квітучою весною, яка в свою чергу запрошує відвідувачів на зустріч із сонячним літом, а потім осінь дарує кожному свої яскраві барви…





Вхід вільний.



Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.