Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук

Мисливський сезон стартував у Полтавській області

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 482

 

Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи

Сезон полювання на хутрового звіра розпочинається 7-го листопада і продовжиться до 26 січня 2021 року. Відділ комунікації поліції Полтавщини нагадує про порядок полювання визначений Законом України «Про мисливське господарство та полювання».


Перелік документів, які дають право на проведення полювання:

  • посвідчення мисливця,
  • щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита,
  • дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, путівка чи відстрільна картка мисливського господарства, дозвіл на діагностичний або селекційний відстріл тощо).


Відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання, паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.


Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.


Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.


Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи.


Пам'ятайте, що порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 КК України). 


Інформацію про порушників правил полювання, а також щодо інших протиправних дій у сфері полювання, повідомляйте на лінію «102».

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://pl.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-teritoriji-poltavshhini-startuje-mislivskij-sezon/

0
Автор: Альона Душенко
Теги: полювання
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх