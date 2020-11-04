Мисливський сезон стартував у Полтавській області

Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи
Сезон полювання на хутрового звіра розпочинається 7-го листопада і продовжиться до 26 січня 2021 року. Відділ комунікації поліції Полтавщини нагадує про порядок полювання визначений Законом України «Про мисливське господарство та полювання».
Перелік документів, які дають право на проведення полювання:
Відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання, паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.
Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.
Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.
Пам'ятайте, що порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 КК України).
Інформацію про порушників правил полювання, а також щодо інших протиправних дій у сфері полювання, повідомляйте на лінію «102».
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