Мисливський сезон стартував у Полтавській області

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Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи

Сезон полювання на хутрового звіра розпочинається 7-го листопада і продовжиться до 26 січня 2021 року. Відділ комунікації поліції Полтавщини нагадує про порядок полювання визначений Законом України «Про мисливське господарство та полювання».





Перелік документів, які дають право на проведення полювання:

посвідчення мисливця,

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита,

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, путівка чи відстрільна картка мисливського господарства, дозвіл на діагностичний або селекційний відстріл тощо).





Відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання, паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.





Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.





Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.





Під час полювання працюватимуть рейдові групи у складі з поліцейськими, які здійснюють контроль за обігом зброї у сфері дозвільної системи.





Пам'ятайте, що порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 КК України).





Інформацію про порушників правил полювання, а також щодо інших протиправних дій у сфері полювання, повідомляйте на лінію «102».

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