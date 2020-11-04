76 нових випадків захворювання на COVID-19 - один кременчужанин помер

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Сьогодні, 7 листопада, у Кременчуці зареєстровано 76 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на жаль, один пацієнт помер.





Захворіли сорок сім жінок віком від 19 до 84 років та двадцять вісім чоловіків віком від 27 до 73 років. Також захворіла одна шестирічна дитина. Сімдесят три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Троє - лікуються в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Всього зареєстровано 1762 випадки

Одужало 717

Померло 42