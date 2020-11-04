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Кременчужанки Світлана Гордієнко й Аліна Яман стали чемпіонками світу з бодібілдингу

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 249

 

Вітаємо наших спортсменів:) 

Тріумф українок-майстрів на чемпіонаті світу з бодіфітнесу. Феєрверком нагород для збірної України розпочався другий змагальний день чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу в іспанському місті Санта-Сусанна. Шість медалей, три з яких найвищого ґатунку вибороли українки у бодіфітнесі серед жінок-майстрів. Цікаво, що дві нагороди завоювали спортсменки з Кременчука.


Краса, сила, грація: двоє кременчужан поїдуть на чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу


Кременчужанка Світлана Гордієнко (тренер Олександр Гордієнко) стала чемпіонкою світу в категорії майстри бодіфітнесу.


 


Ще одна спортсменка з Кременчука Аліна Яман (тренер Михайло Кисляков) завоювала 1 місце. Аліна також стала абсолютною переможницею чемпіонату світу у бодіфітнесі серед жінок-майстрів.


 


Бронзову медаль до скриньки нагород Кременчука й Полтавщини приніс кременчужанин Сергій Ройко (тренер Дмитро Горобець). У категорії фізик до 179 см Сергій став бронзовим призером чемпіонату світу у менс фізик.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг фітнес Світлана Гордієнко Сергій Ройко Аліна Яман
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