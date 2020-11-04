Кременчужанки Світлана Гордієнко й Аліна Яман стали чемпіонками світу з бодібілдингу

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Тріумф українок-майстрів на чемпіонаті світу з бодіфітнесу. Феєрверком нагород для збірної України розпочався другий змагальний день чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу в іспанському місті Санта-Сусанна. Шість медалей, три з яких найвищого ґатунку вибороли українки у бодіфітнесі серед жінок-майстрів. Цікаво, що дві нагороди завоювали спортсменки з Кременчука.









Кременчужанка Світлана Гордієнко (тренер Олександр Гордієнко) стала чемпіонкою світу в категорії майстри бодіфітнесу.









Ще одна спортсменка з Кременчука Аліна Яман (тренер Михайло Кисляков) завоювала 1 місце. Аліна також стала абсолютною переможницею чемпіонату світу у бодіфітнесі серед жінок-майстрів.









Бронзову медаль до скриньки нагород Кременчука й Полтавщини приніс кременчужанин Сергій Ройко (тренер Дмитро Горобець). У категорії фізик до 179 см Сергій став бронзовим призером чемпіонату світу у менс фізик.



