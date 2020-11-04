Чи дійсно шоколад підсилює статеве збудження й коли ідеальний час для десертів

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 328

Без чогось солоденького не обходиться будь-яке свято. Для багатьох солодощі стали не просто втіхою, а цілодобовим раціоном. Проте дієтологи стверджують: солодке їсти шкідливо. Давайте розглянемо найбільш поширені міфи про солодощі і дізнаємось, чому ж вірити.





9 міфів щодо шоколаду:





1. Цукрозамінники корисніші за цукор

2. Десерт можна їсти після обіду

3. Від надмірного споживання солодощів можна захворіти діабетом

4. Смаколики допомагають від депресії

5. Шоколад підсилює статеве збудження

6. Вживання солодощів сприяє карієсу

7. Завдяки шоколаду накопичується холестерин

8. У шоколаді багато кофеїну

9. Шоколад викликає появу зайвої ваги

Чим можна замінити шоколад, дивіть про це у відео від кременчужан Олександра і Альони Семеняки й Тараса Ільїна:



