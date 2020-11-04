Під гул сирен хокеїсти «Кременчука» обігрують «Крижаних Вовків»

Сьогодні, 7 листопада, хокеїсти «Кременчука» на своєму полі перемогли «Крижаних Вовків». Дублем відзначився Савченко.
«Кременчук» - «Крижані Вовки» - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Шайби: 1:0 – Гриценко (Савченко - Ворона), 18:02, 2:0 – Волков (Пукс), 20:48, 3:0 – Коробов (Деніскін - Дубінін), 27:54, 4:0 – Савченко (Толстушко - Грицьких), 52:00, 4:1 – Емелін (Муксунен - Панков), 53:10, 5:1 – Савченко (Ворона), 59:59.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|6
|8
|2
|Кременчук
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|9
|6
|3
|Дніпро
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|17
|4
|4
|МХК Сокіл
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|9
|4
|5
|Маріуполь
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|11
|2
|6
|Білий Барс
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14
|2
|7
|Крижані Вовки
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|7
|17
|0
|8
|Краматорськ
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|5
|0
Наступний матч підопічні Олександра Савицького зіграть також вдома. 9 листопада о 18.00 ХК «Кременчук» прийме «Білий Барс».