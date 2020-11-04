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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Під гул сирен хокеїсти «Кременчука» обігрують «Крижаних Вовків»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 231

 

Сьогодні, 7 листопада, хокеїсти «Кременчука» на своєму полі перемогли «Крижаних Вовків». Дублем відзначився Савченко.

 

«Кременчук» - «Крижані Вовки» - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Гриценко (Савченко - Ворона), 18:02, 2:0 – Волков (Пукс), 20:48, 3:0 – Коробов (Деніскін - Дубінін), 27:54, 4:0 – Савченко (Толстушко - Грицьких), 52:00, 4:1 – Емелін (Муксунен - Панков), 53:10, 5:1 – Савченко (Ворона), 59:59.



Турнірна таблиця

Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Донбас 4 4 0 0 0 0 0 25 6 8
2  Кременчук 4 3 0 0 0 0 1 16 9 6
3  Дніпро 4 2 0 0 0 0 2 14 17 4
4  МХК Сокіл 3 2 0 0 0 0 1 11 9 4
5  Маріуполь 4 1 0 0 0 0 3 6 11 2
6  Білий Барс 3 1 0 0 0 0 2 5 14 2
7  Крижані Вовки 3 0 0 0 0 0 3 7 17 0
8  Краматорськ 1 0 0 0 0 0 1 4 5 0


Наступний матч підопічні Олександра Савицького зіграть також вдома. 9 листопада о 18.00 ХК «Кременчук» прийме «Білий Барс».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук Вовки
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