Карнавал, хірург та еміграція: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Кэрол Берч «Сиротки карнавала»
Із самого народження Джулія Пастрана відрізнялася від інших дітей. Через рідкісне генетичне захворювання все її тіло покрите густим темним волоссям. Дівчині було складно знайти своє місце в житті, і єдиним виходом став цирк, у якому Джулія виступала в шоу потвор. Люди жахалися й одночасно захоплювалися нею. Дівчина була для них чудовиськом і не раз чула на свою адресу образливі слова та прізвиська. Ніхто не хотів бачити в ній людину, в якої є душа, якій боляче. Вийшовши заміж за антрепренера Тео Лента, Джулія вірила, що той по-справжньому полюбив її. Вона навіть не уявляла, який підступний план розробив Лента і яку роль відведено їй на цьому карнавалі.
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Тесс Геррітсен «Асистент»
Минув рік з того дня, як детектив Джейн Ріццолі відправила за грати серійного вбивцю на прізвисько Хірург, якого називали Джеком-Різником ХХІ століття. Тоді вона дивом урятувалася від його скальпеля. І от на вулицях міста з’явився новий убивця. Він так само, як і Гойт, залишає на місці злочину акуратно складену нічну сорочку. Джейн здогадується, що в Хірурга з’явився асистент. А незабаром приходить звістка: Гойт втік з в’язниці. Злочинці об’єдналися. Детектив розуміє, що наступною жертвою має стати вона.
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Мария Метлицкая «Осторожно, двери закрываются»
Нам чомусь здається, що життя нескінченне і ми все встигнемо. В тому числі сказати близьким, які вони нам дорогі, та роздати борги – не фінансові, моральні.
Євген жив так, немов справжнє життя жде його попереду, а зараз – розминка, тренування перед важливим стартом. Невдаха-художник, він був упевнений, що еміграція – вихід. Що там його творчість обов’язково оцінять. Та виявилося все не так.
І ось після довгої розлуки він повернувся туди, де живуть його дружина та донька. Він хоче зробити їхнє життя кращим,але…