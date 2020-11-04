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Кременчук, Культура, Кременчуг

Карнавал, хірург та еміграція: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 0

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Кэрол Берч «Сиротки карнавала»

Із самого народження Джулія Пастрана відрізнялася від інших дітей. Через рідкісне генетичне захворювання все її тіло покрите густим темним волоссям. Дівчині було складно знайти своє місце в житті, і єдиним виходом став цирк, у якому Джулія виступала в шоу потвор. Люди жахалися й одночасно захоплювалися нею. Дівчина була для них чудовиськом і не раз чула на свою адресу образливі слова та прізвиська. Ніхто не хотів бачити в ній людину, в якої є душа, якій боляче. Вийшовши заміж за антрепренера Тео Лента, Джулія вірила, що той по-справжньому полюбив її. Вона навіть не уявляла, який підступний план розробив Лента і яку роль відведено їй на цьому карнавалі.

Тесс Геррітсен «Асистент»

Минув рік з того дня, як детектив Джейн Ріццолі відправила за грати серійного вбивцю на прізвисько Хірург, якого називали Джеком-Різником ХХІ століття. Тоді вона дивом урятувалася від його скальпеля. І от на вулицях міста з’явився новий убивця. Він так само, як і Гойт, залишає на місці злочину акуратно складену нічну сорочку. Джейн здогадується, що в Хірурга з’явився асистент. А незабаром приходить звістка: Гойт втік з в’язниці. Злочинці об’єдналися. Детектив розуміє, що наступною жертвою має стати вона.

  
 

Мария Метлицкая «Осторожно, двери закрываются»


Нам чомусь здається, що життя нескінченне і ми все встигнемо. В тому числі сказати близьким, які вони нам дорогі, та роздати борги – не фінансові, моральні.

Євген жив так, немов справжнє життя жде його попереду, а зараз – розминка, тренування перед важливим стартом. Невдаха-художник, він був упевнений, що еміграція – вихід. Що там його творчість обов’язково оцінять. Та виявилося все не так.

І ось після довгої розлуки він повернувся туди, де живуть його дружина та донька. Він хоче зробити їхнє життя кращим,але…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: библиотека книги
компанія «Інтера Люкс»
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