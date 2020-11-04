Карнавал, хірург та еміграція: що кременчужанам почитати на вихідних

Мария Метлицкая «Осторожно, двери закрываются»





Нам чомусь здається, що життя нескінченне і ми все встигнемо. В тому числі сказати близьким, які вони нам дорогі, та роздати борги – не фінансові, моральні.

Євген жив так, немов справжнє життя жде його попереду, а зараз – розминка, тренування перед важливим стартом. Невдаха-художник, він був упевнений, що еміграція – вихід. Що там його творчість обов’язково оцінять. Та виявилося все не так.

І ось після довгої розлуки він повернувся туди, де живуть його дружина та донька. Він хоче зробити їхнє життя кращим,але…