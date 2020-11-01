Кременчужан приглашают увидеть выставку Анны Жмак и написать акварелью мухомор

Художница Анна Жмак приглашает кременчужан посетить её первую персональную выставку «33 шага к себе». Посетителей ждут произведения, выполненные в разных техниках: акварель, сухая кисть, графика, татуирование.
Кроме того, 15 ноября в 12.00 все желающие смогут ощутить себя художниками и поучаствовать в бесплатном мастер-классе, на котором под руководством художницы напишут акварельный мухомор.
Из-за карантина количество участников на мастер-классе ограничено: могут присутствовать только десять человек. Поэтому нужно предварительно записаться. Для этого напишите Анне в вайбер, ватсап или телеграм (+380982971471) свои имя, фамилию и номер телефона, вас внесут в список. Если желающих будет очень много, художница проведёт ещё один дополнительный мастер-класс, но в другой день.
Галерея на ул. Коцюбинского, 4 работает со среды по воскресенье (понедельник и вторник выходные) с 10.00 до 16.00.
Выставка будет действовать с 4 по 11 ноября.