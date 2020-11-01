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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Кременчужан приглашают увидеть выставку Анны Жмак и написать акварелью мухомор

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 503

 

Мастер-класс от художницы состоится 15 ноября в 12.00; количество мест ограничено

Художница Анна Жмак приглашает кременчужан посетить её первую персональную выставку «33 шага к себе». Посетителей ждут произведения, выполненные в разных техниках: акварель, сухая кисть, графика, татуирование.


Приходите в малый зал Кременчугской художественной галереи посмотреть на акварельные цветы, портреты и грибы. Так же будет нечто необычное для выставочных залов — настоящий эксклюзив, – сообщила автор на своей странице в Фейсбуке.


Кроме того, 15 ноября в 12.00 все желающие смогут ощутить себя художниками и поучаствовать в бесплатном мастер-классе, на котором под руководством художницы напишут акварельный мухомор.


 


- Я расскажу и покажу вам основные этапы работы, особенности сочетания и смешения цветов, как работать с белым цветом и многое другое, – анонсирует Анна Жмак.


Из-за карантина количество участников на мастер-классе ограничено: могут присутствовать только десять человек. Поэтому нужно предварительно записаться. Для этого напишите Анне в вайбер, ватсап или телеграм (+380982971471) свои имя, фамилию и номер телефона, вас внесут в список. Если желающих будет очень много, художница проведёт ещё один дополнительный мастер-класс, но в другой день.


- Обязательно возьмите на мастер-класс защитную маску, простой карандаш и ластик. Будет так же очень здорово, если вы возьмёте акварельные краски, акварельную бумагу, палитры, кисти и стаканчик, если нет — постараюсь всё это предоставить, – написала автор.


Галерея на ул. Коцюбинского, 4 работает со среды по воскресенье (понедельник и вторник выходные) с 10.00 до 16.00.

Выставка будет действовать с 4 по 11 ноября.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Анны Жмак
Теги: мастер-класс выставка художественная галерея творчество мухоморы
компанія «Інтера Люкс»

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