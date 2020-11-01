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Кременчук

Де й о котрій 4 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 016

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

4 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 64, 66, 70, 72, 73;
  • вул. Правобережна, 16а,
  • пров. Олексійова, 13-21.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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