Гарний асфальт на дорозі не валяється, або чим закінчився комісійний огляд у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 070 Коментарів: 1

Інспектори відділення безпеки дорожнього руху знайшли купу недоліків під час комісійного огляду доріг. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. Також правоохоронці перевірили технічний стан снігоприбиральної техніки, навантажувачів, наявність необхідного запасу пально-мастильних матеріалів та піщано-соляної суміші.





По завершенню перевірки балансоутримувачі отримали дев’ять вимог та приписів на усунення виявлених недоліків, у кожному з яких перелік порушень.

Також четверо посадовців отримали протоколи за порушення вимог законодавства при утриманні вулиць та доріг.