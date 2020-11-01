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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 44 нові випадки коронавірусу і одна смерть за добу

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 442

Одужало 13 пацієнтів

2 листопада в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 16 жінок віком від 31 до 64 років та 28 чоловіків віком від 22 до 77 років. Також захворів 15-річний підліток.


20 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 13 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 1 479 випадків: одужало 589, померло 35.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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