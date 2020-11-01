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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футбольний клуб «Кремінь» підписав новачка Дениса Норенкова

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 652

 

Спортсмен встиг дебютувати за кременчуцьку команду

Футбольний клуб «Кремінь» підсилив півзахисник Денис Норенков. 24-річний футболіст встиг дебютувати за кременчуцьку команду у матчі проти «Ниви» Тернопіль. Денис на початку другого тайму вийшов на поле замість бразильського легіонера Жонатана. Гравець виступатиме у «Кремені» під номером 23.


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Денис Норенков розпочав футбольну кар'єру в Одесі, виступав у ДЮФЛ за місцевий «Чорноморець». У другій половині сезону 2010/11 перебрався в київське «Динамо». А вже у 2012 році дебютував за збірну України (U-16), де провів три матчі.


Зіграв лише за молодіжний склад «Динамо», влітку 2015 року Денис повернувся в «Чорноморець», де також наступні півтора сезони виступав виключно в молодіжному чемпіонаті (33 матчі, 5 голів). В березні 2017 року його віддали в оренду у клуб Першої ліги «Геліос», у складі якого і дебютував на професійному рівні, зігравши у 7 матчах.


Влітку 2017 року повернувся до одеського «Чорноморця». 22 липня 2017 року дебютував у Прем'єр-лізі в матчі проти кам'янської «Сталі» (0:1). Загалом Денис встиг пограти за одеську «Жемчужину», повернутися до «Чорноморця». Останній клуб Дениса - луцька «Волинь».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

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