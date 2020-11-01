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Кременчук, Полтавщина

У Глобинській ОТГ хочуть закрити автостанцію «Глобине»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 540 Коментарів: 1

 

Станцію хочуть закрити через збитковість 

Мешканці Глобинської ОТГ вирішують чи потрібна автостанція в м.Глобине. Відповідне голосування розміщене на офіційному сайті Глобинської ОТГ. 


- Шановні панове, щоб ви робили, якби зачинилась автостанція «Глобине»? Ні, звичайно, маршрутні транспортні засоби не перестали здійснювати перевезення на Полтаву, Кременчук, чи сільські населені пункти, а сталось так, що прийшовши на звичну для вас автостанцію, ви потрапляєте не в приміщення для очікування автобусів і каси для продажу квитків, а скажімо в приміщення торговельного центру, – йдеться у повідомленні.


Пасажири зможуть користуватися регулярними автобусними маршрутами, але без камер схову та зони очікування. Квитки можна буде придбати у водія. 


Зауважимо, що керівництво Полтаваавтотранс повідомило міську владу про можливе закриття автостанції «Глобине» через її збитковість. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Глобино автостанція станция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

16
waxettio:
Сьогодні, 09:36

да че там закривайте по всей Полтавской области


16 0

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