У Глобинській ОТГ хочуть закрити автостанцію «Глобине»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 540 Коментарів: 1

Мешканці Глобинської ОТГ вирішують чи потрібна автостанція в м.Глобине. Відповідне голосування розміщене на офіційному сайті Глобинської ОТГ.





- Шановні панове, щоб ви робили, якби зачинилась автостанція «Глобине»? Ні, звичайно, маршрутні транспортні засоби не перестали здійснювати перевезення на Полтаву, Кременчук, чи сільські населені пункти, а сталось так, що прийшовши на звичну для вас автостанцію, ви потрапляєте не в приміщення для очікування автобусів і каси для продажу квитків, а скажімо в приміщення торговельного центру, – йдеться у повідомленні.





Пасажири зможуть користуватися регулярними автобусними маршрутами, але без камер схову та зони очікування. Квитки можна буде придбати у водія.





Зауважимо, що керівництво Полтаваавтотранс повідомило міську владу про можливе закриття автостанції «Глобине» через її збитковість.