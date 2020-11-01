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Кременчук, Споживач

У двох кременчуцьких багатоповерхівках досі не підключене опалення

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 551

 
Такими є дані станом вчорашній вечір

Станом на 16.00 другого листопада усі багатоквартирні будинки Кременчука, крім двох, були з теплом. ОСББ, які не підключалися до останнього, щоб зекономити опаленні, теж подали тепло, крім одного будинку. За інформацією департаменту ЖКГ, це об’єднання співвласників має великий борг за опалення, тому тепер мешканці й мерзнуть.


Ще один холодний будинок – це гуртожиток ПрАТ «АвтоКрАЗ» на вулиці Вадима Пугачова, 14А. На початку минулого опалювального сезону тут теж були проблеми з пуском тепла через заборгованість підприємства перед КремТЕЦ. Нагадаємо, мешканці розраховуються не напряму з постачальником послуг, а через бухгалтерією ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке нині у стадії банкрутства.


Мешканці КрАЗівського гуртожитку в Кременчуці залишилися без тепла і світла
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло пуск тепла ОСББ гуртожиток
компанія «Інтера Люкс»

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