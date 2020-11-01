У двох кременчуцьких багатоповерхівках досі не підключене опалення

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 551

Станом на 16.00 другого листопада усі багатоквартирні будинки Кременчука, крім двох, були з теплом. ОСББ, які не підключалися до останнього, щоб зекономити опаленні, теж подали тепло, крім одного будинку. За інформацією департаменту ЖКГ, це об’єднання співвласників має великий борг за опалення, тому тепер мешканці й мерзнуть.





Ще один холодний будинок – це гуртожиток ПрАТ «АвтоКрАЗ» на вулиці Вадима Пугачова, 14А. На початку минулого опалювального сезону тут теж були проблеми з пуском тепла через заборгованість підприємства перед КремТЕЦ. Нагадаємо, мешканці розраховуються не напряму з постачальником послуг, а через бухгалтерією ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке нині у стадії банкрутства.



