На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с женой и ребенком (дополнено)

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На Полтавщине в ДТП погиб прокурор г.Сумы с женой и ребенком. Как сообщает департамент гражданской обороны Полтавской ОГА.





Авария произошла в Пирятинском районе. 30-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и врезался в фуру DAF. В результате аварии он, его 29-летняя супруга и 3-летняя дочь погибли на месте. Водителя грузовика госпитализировали в Пирятинскую ЦРБ.





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По информации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек). Обстоятельства аварии устанавливают.