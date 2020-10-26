Коробку хоробрості куплять за кошти благодійників для діток хворих на рак

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 392 Коментарів: 2

Кременчужани та небайдужі громадяни підтримали відділ онко-гематології Полтавської дитячої клінічної лікарні. За словами волонтерки Тетяни Ященко, завдяки небайдужим вдалося зібрати 42 600 грн. Частина цих грошей піде на купівлю коробки хоробрості, решта суми йде на придбання машини CITOSPIN-4.





- Допоможемо дітям Полтавщини залишатися здоровими. Найголовніше почати успішне лікування - вчасно отримати правильний діагноз. А в онкогематології, особливо... Щоб це зробити, потрібно побачити, які "погані" клітини присутні в крові. Але, як правило, ці клітини дуже ніжні і руйнуються звичним способом, тобто коли кров одразу наноситься на скло і розтягується мазок. Для того, щоб всі клітини крові були збережені і добре помітні, існує рідка цитологія. Це коли кров або інша біоматеріал розміщується в тестуванні зі спеціальною рідиною, яка тримає клітини непідготовленими. Для приготування якісних ліків, що означає правильну діагностику, а згодом успішне лікування необхідний апарат – цитоцентрифуга ЦИТОСПИН 4, - зауважила Тетяна Ященко.



Волонтери з Кременчука, Полтави та всієї Полтавщини зібрали кошти на придбання пристрою для Полтавського дитячого онкогематології, де знаходяться діти з усієї Полтавщини.



Сума збору: 15 071 євро



Ви також можете взяти участь у цьому зборі, та допомогти дітям Полтавського відділу онкогематології . Допомога онкохворим пацієнтам:

Приват24, Приватбанк, через термінал або касир

4246 0010 0099 3240 (БФ Малює щастя).

Код отримувача: 43859002

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN: UA283314010000026005054220825

Название Банка: ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"