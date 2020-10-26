Коробку хоробрості куплять за кошти благодійників для діток хворих на рак

Кременчужани долучилися для допомоги пацієнтів Полтавської дитячої клінічної лікарні
Кременчужани та небайдужі громадяни підтримали відділ онко-гематології Полтавської дитячої клінічної лікарні. За словами волонтерки Тетяни Ященко, завдяки небайдужим вдалося зібрати 42 600 грн. Частина цих грошей піде на купівлю коробки хоробрості, решта суми йде на придбання машини CITOSPIN-4.
Волонтери з Кременчука, Полтави та всієї Полтавщини зібрали кошти на придбання пристрою для Полтавського дитячого онкогематології, де знаходяться діти з усієї Полтавщини.
Сума збору: 15 071 євро
Ви також можете взяти участь у цьому зборі, та допомогти дітям Полтавського відділу онкогематології . Допомога онкохворим пацієнтам:
Приват24, Приватбанк, через термінал або касир
4246 0010 0099 3240 (БФ Малює щастя).
Код отримувача: 43859002
Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN: UA283314010000026005054220825
Название Банка: ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"