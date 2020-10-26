Кременчук, Шукаю господаря В Кременчуге хозяева разыскивают потеряшку кокера-спаниеля Сьогодні, 15:44 Переглядів: 859 Член семьи пропал в районе Реевки, Кривушей Кременчужане разыскивают кокера-спаниеля по кличке Дейзи. Собака пропала в районе Реевки, Кривушей.

Хозяева обещают нашедшему вознаграждение. Звонить по телефону 0966861757. 3 Автор: на правах рекламы

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