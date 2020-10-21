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У день виборів на маршрути вийде більше транспорту

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 228

Залучать також тролейбуси 

У день виборів, 25 жовтня, посилять роботу громадського транспорту. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. 


На міські маршрути виведуть більшу кількість пасажирського транспорту приватних перевізників та комунального підприємства КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Працюватимуть тролейбуси 5А+, 1А+, 28А+, 26А+, а також автобус 10А, який зазвичай у неділю не працює.

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт
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