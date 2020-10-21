За добу у Кременчуці COVID-19 виявили у 64 людей

Вчора, 20:42 Переглядів: 1 212

23 жовтня у Кременчуці зареєстровано 64 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 36 жінок віком від 25 до 82 років та 24 чоловіків віком від 21 до 72 років. Також коронавірус виявили у 4 дітей віком від 8 місяців до 13 років. Про це повідомляє пресслужба мерії.





59 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 5 – в інфекційному шпиталі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало 20 осіб, одна людина померла.





Всього зареєстровано 1088 випадків. Одужало 450. Померло 26 людей.