Голосування онлайн: частина депутатів Кременчуцької міської ради відсутня через COVID-19

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Для депутатів цієї каденції це остання сесія перед виборами

У Кременчуцької міськраді триває сесія - депутати востаннє зібралися в цій каденції до нових виборів, які відбудуться 25 жовтня. Міський голова Віталій Малецький, перед відкриттям сесії повідомив, що частина депутатів пропускають сесію через захворювання на COVID-19. Проте депутати за бажання можуть проголосувати онлайн.





Так під час сесії депутат Олександр Головач відправив sms меру з повідомленням, що хоче проголосувати й приєднатися до сесії.





На сесії присутні 25 депутатів:

Бокован Микола

Головко Валентина

Кавунник Дмитро

Калашник Віктор

Калашник Олександр

Кальченко Олександр

Костромінов Сергій

Литвиненко Максим

Лозовик Дмитро

Макаров Андрій

Мельник Сергій

Піддубна Оксана

Плескун Олександр

Погрібний Сергій

Порицький Микола

Почтавюк Андрій

Сергієнко Тетяна

Сідерка Тетяна

Таценюк Віталій

Терещенко Костянтин

Угніч Григорій

Федорченко Руслан

Малецький Віталій

Роженко Олександр

Прокоп Олександр

Зауважимо, що не всі відсутні депутати хворіють на коронавірус, деякі просто не з'являються на сесію.