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Кременчук, Політика

Голосування онлайн: частина депутатів Кременчуцької міської ради відсутня через COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 625

 

Для депутатів цієї каденції це остання сесія перед виборами

У Кременчуцької міськраді триває сесія - депутати востаннє зібралися в цій каденції до нових виборів, які відбудуться 25 жовтня. Міський голова Віталій Малецький, перед відкриттям сесії повідомив, що частина депутатів пропускають сесію через захворювання на COVID-19. Проте депутати за бажання можуть проголосувати онлайн.


Так під час сесії депутат Олександр Головач відправив sms меру з повідомленням, що хоче проголосувати й приєднатися до сесії.


На сесії присутні 25 депутатів:

  • Бокован Микола
  • Головко Валентина
  • Кавунник Дмитро
  • Калашник Віктор
  • Калашник Олександр
  • Кальченко Олександр
  • Костромінов Сергій
  • Литвиненко Максим
  • Лозовик Дмитро
  • Макаров Андрій
  • Мельник Сергій
  • Піддубна Оксана
  • Плескун Олександр
  • Погрібний Сергій
  • Порицький Микола
  • Почтавюк Андрій
  • Сергієнко Тетяна
  • Сідерка Тетяна
  • Таценюк Віталій
  • Терещенко Костянтин
  • Угніч Григорій
  • Федорченко Руслан
  • Малецький Віталій
  • Роженко Олександр
  • Прокоп Олександр

Зауважимо, що не всі відсутні депутати хворіють на коронавірус, деякі просто не з'являються на сесію.

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Автор: Альона Душенко
Теги: депутати сесія
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