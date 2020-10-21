Голосування онлайн: частина депутатів Кременчуцької міської ради відсутня через COVID-19

У Кременчуцької міськраді триває сесія - депутати востаннє зібралися в цій каденції до нових виборів, які відбудуться 25 жовтня. Міський голова Віталій Малецький, перед відкриттям сесії повідомив, що частина депутатів пропускають сесію через захворювання на COVID-19. Проте депутати за бажання можуть проголосувати онлайн.
Так під час сесії депутат Олександр Головач відправив sms меру з повідомленням, що хоче проголосувати й приєднатися до сесії.
На сесії присутні 25 депутатів:
Зауважимо, що не всі відсутні депутати хворіють на коронавірус, деякі просто не з'являються на сесію.