Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд: +7 053 випадків COVID-19 за добу в Україні, +336 на Полтавщині

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 251

 

Троє людей померли в Полтавській області

В Україні зафіксували 7 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 336.


За даними МОЗ, станом на ранок 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних. 134 898 пацієнтів одужали (за добу — 2 679). Загалом провели 2 914 006 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 782 випадки;
  • Волинська область — 11 574 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 068 випадків;
  • Донецька область — 7 896 випадків;
  • Житомирська область — 10 838 випадків;
  • Закарпатська область — 12 285 випадків;
  • Запорізька область — 7 093 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 447 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 786 випадків;
  • м. Київ — 32 500 випадків;
  • Київська область — 13 688 випадків;
  • Львівська область — 26 021 випадок;
  • Луганська область — 2 841 випадок;
  • Миколаївська область — 6 428 випадків;
  • Одеська область — 20 557 випадків;
  • Полтавська область — 7 216 випадків;
  • Рівненська область — 16 691 випадок;
  • Сумська область — 9 730 випадків;
  • Тернопільська область — 18 283 випадки;
  • Харківська область — 30 899 випадків;
  • Херсонська область — 2 844 випадки;
  • Хмельницька область — 11 942 випадки;
  • Чернівецька область — 18 562 випадки;
  • Черкаська область — 7 541 випадок;
  • Чернігівська область — 7 367 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

  • Полтава — 3735 (189 нових випадків),
  • Кременчук — 939 (44 нові випадки),
  • Полтавський район — 297 (19 нових випадків),
  • Миргород — 277 (15 нових випадків),
  • Лубни — 167 (5 нових випадки),
  • Лохвицький район — 157 (1 новий випадок),
  • Горішні Плавні — 133 (5 нових випадків),
  • Кременчуцький район — 118 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район — 116 (6 нових випадків),
  • Хорольський район — 101 (10 нових випадків),
  • Котелевський район — 93 (2 нові випадки),
  • Кобеляцький район — 90,
  • Новосанжарський район — 89 (1 новий випадок),
  • Шишацький район — 86 (4 нові випадки),
  • Диканський район — 78 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район — 78 (5 нових випадків),
  • Миргородський район — 71,
  • Лубенський район — 67,
  • Глобинський район — 65 (5 нових випадків),
  • Великобагачанський район — 55 (8 нових випадків),
  • Гадяч — 53,
  • Машівський район — 52 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район — 49,
  • Карлівський район — 44 (1 новий випадок),
  • Чутівський район — 42 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район — 39 (4 нові випадки),
  • Козельщинський район — 32 (2 нові випадки),
  • Гадяцький район — 30,
  • Семенівський район — 29,
  • Оржицький район — 20 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район — 14.


У Кременчуці 44 нових випадки, у районі — 1. За добу в місті та районі від коронавірусної інфекції ніхто не помер. На Полтавщині одужали 2354 жителя області. Продовжують лікування 4728 людей, зокрема, 189 дітей. Усього зареєстрували 134 летальні випадки, нових за добу — 3 (м. Гадяч, колишні Великобагачанський, Новосанжарський райони).


40 проти 20: у Кременчуці зафіксували більше одужавших ніж захворівших на COVID-19
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Автор: Богдан Волошко
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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