Черговий антирекорд: +7 053 випадків COVID-19 за добу в Україні, +336 на Полтавщині

Троє людей померли в Полтавській області
В Україні зафіксували 7 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 336.
За даними МОЗ, станом на ранок 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних. 134 898 пацієнтів одужали (за добу — 2 679). Загалом провели 2 914 006 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 782 випадки;
- Волинська область — 11 574 випадки;
- Дніпропетровська область — 12 068 випадків;
- Донецька область — 7 896 випадків;
- Житомирська область — 10 838 випадків;
- Закарпатська область — 12 285 випадків;
- Запорізька область — 7 093 випадки;
- Івано-Франківська область — 17 447 випадків;
- Кіровоградська область — 1 786 випадків;
- м. Київ — 32 500 випадків;
- Київська область — 13 688 випадків;
- Львівська область — 26 021 випадок;
- Луганська область — 2 841 випадок;
- Миколаївська область — 6 428 випадків;
- Одеська область — 20 557 випадків;
- Полтавська область — 7 216 випадків;
- Рівненська область — 16 691 випадок;
- Сумська область — 9 730 випадків;
- Тернопільська область — 18 283 випадки;
- Харківська область — 30 899 випадків;
- Херсонська область — 2 844 випадки;
- Хмельницька область — 11 942 випадки;
- Чернівецька область — 18 562 випадки;
- Черкаська область — 7 541 випадок;
- Чернігівська область — 7 367 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:
- Полтава — 3735 (189 нових випадків),
- Кременчук — 939 (44 нові випадки),
- Полтавський район — 297 (19 нових випадків),
- Миргород — 277 (15 нових випадків),
- Лубни — 167 (5 нових випадки),
- Лохвицький район — 157 (1 новий випадок),
- Горішні Плавні — 133 (5 нових випадків),
- Кременчуцький район — 118 (1 новий випадок),
- Зіньківський район — 116 (6 нових випадків),
- Хорольський район — 101 (10 нових випадків),
- Котелевський район — 93 (2 нові випадки),
- Кобеляцький район — 90,
- Новосанжарський район — 89 (1 новий випадок),
- Шишацький район — 86 (4 нові випадки),
- Диканський район — 78 (1 новий випадок),
- Решетилівський район — 78 (5 нових випадків),
- Миргородський район — 71,
- Лубенський район — 67,
- Глобинський район — 65 (5 нових випадків),
- Великобагачанський район — 55 (8 нових випадків),
- Гадяч — 53,
- Машівський район — 52 (2 нові випадки),
- Гребінківський район — 49,
- Карлівський район — 44 (1 новий випадок),
- Чутівський район — 42 (5 нових випадків),
- Пирятинський район — 39 (4 нові випадки),
- Козельщинський район — 32 (2 нові випадки),
- Гадяцький район — 30,
- Семенівський район — 29,
- Оржицький район — 20 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район — 14.
У Кременчуці 44 нових випадки, у районі — 1. За добу в місті та районі від коронавірусної інфекції ніхто не помер. На Полтавщині одужали 2354 жителя області. Продовжують лікування 4728 людей, зокрема, 189 дітей. Усього зареєстрували 134 летальні випадки, нових за добу — 3 (м. Гадяч, колишні Великобагачанський, Новосанжарський райони).