Черговий антирекорд: +7 053 випадків COVID-19 за добу в Україні, +336 на Полтавщині

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В Україні зафіксували 7 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 336.





За даними МОЗ, станом на ранок 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних. 134 898 пацієнтів одужали (за добу — 2 679). Загалом провели 2 914 006 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 782 випадки;

Волинська область — 11 574 випадки;

Дніпропетровська область — 12 068 випадків;

Донецька область — 7 896 випадків;

Житомирська область — 10 838 випадків;

Закарпатська область — 12 285 випадків;

Запорізька область — 7 093 випадки;

Івано-Франківська область — 17 447 випадків;

Кіровоградська область — 1 786 випадків;

м. Київ — 32 500 випадків;

Київська область — 13 688 випадків;

Львівська область — 26 021 випадок;

Луганська область — 2 841 випадок;

Миколаївська область — 6 428 випадків;

Одеська область — 20 557 випадків;

Полтавська область — 7 216 випадків;

Рівненська область — 16 691 випадок;

Сумська область — 9 730 випадків;

Тернопільська область — 18 283 випадки;

Харківська область — 30 899 випадків;

Херсонська область — 2 844 випадки;

Хмельницька область — 11 942 випадки;

Чернівецька область — 18 562 випадки;

Черкаська область — 7 541 випадок;

Чернігівська область — 7 367 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

Полтава — 3735 (189 нових випадків),

Кременчук — 939 (44 нові випадки),

Полтавський район — 297 (19 нових випадків),

Миргород — 277 (15 нових випадків),

Лубни — 167 (5 нових випадки),

Лохвицький район — 157 (1 новий випадок),

Горішні Плавні — 133 (5 нових випадків),

Кременчуцький район — 118 (1 новий випадок),

Зіньківський район — 116 (6 нових випадків),

Хорольський район — 101 (10 нових випадків),

Котелевський район — 93 (2 нові випадки),

Кобеляцький район — 90,

Новосанжарський район — 89 (1 новий випадок),

Шишацький район — 86 (4 нові випадки),

Диканський район — 78 (1 новий випадок),

Решетилівський район — 78 (5 нових випадків),

Миргородський район — 71,

Лубенський район — 67,

Глобинський район — 65 (5 нових випадків),

Великобагачанський район — 55 (8 нових випадків),

Гадяч — 53,

Машівський район — 52 (2 нові випадки),

Гребінківський район — 49,

Карлівський район — 44 (1 новий випадок),

Чутівський район — 42 (5 нових випадків),

Пирятинський район — 39 (4 нові випадки),

Козельщинський район — 32 (2 нові випадки),

Гадяцький район — 30,

Семенівський район — 29,

Оржицький район — 20 (1 новий випадок),

Чорнухинський район — 14.



У Кременчуці 44 нових випадки, у районі — 1. За добу в місті та районі від коронавірусної інфекції ніхто не помер. На Полтавщині одужали 2354 жителя області. Продовжують лікування 4728 людей, зокрема, 189 дітей. Усього зареєстрували 134 летальні випадки, нових за добу — 3 (м. Гадяч, колишні Великобагачанський, Новосанжарський райони).



