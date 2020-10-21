На вулиці Українській у кременчужанина знайшли наркотики

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Патрульні продовжують виявляти у кременчужан речовини, схожі на наркотичні. 22 жовтня близько 17.00 на вулиці Українській поліцейські звернули увагу на підозрілу поведінку одного з перехожих. Побачивши копів чоловік різко змінив напрямок руху та пришвидшив крок, – повідомляє патрульна поліція.





Інспектори зупинили громадянина. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у 42-річного містянина поліетиленовий пакетик з речовиною, схожою на наркотичну.





На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.



