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На вулиці Українській у кременчужанина знайшли наркотики

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

На місце викликали слідчо-оперативну групу

Патрульні продовжують виявляти у кременчужан речовини, схожі на наркотичні. 22 жовтня близько 17.00 на вулиці Українській поліцейські звернули увагу на підозрілу поведінку одного з перехожих. Побачивши копів чоловік різко змінив напрямок руху та пришвидшив крок, – повідомляє патрульна поліція.


Інспектори зупинили громадянина. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у 42-річного містянина поліетиленовий пакетик з речовиною, схожою на наркотичну.


На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики
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