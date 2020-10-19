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У день місцевих виборів кременчужани зможуть забрати паспорт у ЦНАПі з 8.00 до 20.00

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 79

 

Для цього треба звернутися у головний офіс ЦНАПу (вул. Гагаріна, 14, каб. 11) незалежно від того, де ви подавали документи

25 жовтня, у день місцевих виборів, усі паспорти, які вже виготовлені, заявники зможуть забрати у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб. 11). Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, паспорт можна буде отримати з 8.00 до 20.00 незалежно від того, де ви подавали документи.


Тож якщо ви зверталися у Кременчуцький ЦНАП для оформлення/переоформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, вклеювання до паспорта-книжечки фотокартки при досягненні відповідного віку, реєстрації місця проживання і вже отримали смс-повідомлення про готовність послуги – відвідайте ЦНАП, аби забрати свій документ, адже без паспорту ви не зможете проголосувати.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП ЦПАУ местные выборы паспорт
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