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У Кременчуці нетверезий водій в'їхав у дерево

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 403

 

У крові водія виявили майже 2,5 проміле алкоголю

18 жовтня близько 6.00 на вулиці Миру 24-річний водій Hyundai Sonata, не впоравшись з керуванням, в’їхав у дерево. Від медичної допомоги чоловік відмовився. Про це повідомляє патрульна поліція.


Копи помітили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат — 2,49 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.


Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дерево пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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