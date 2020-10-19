У Кременчуці нетверезий водій в'їхав у дерево

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У крові водія виявили майже 2,5 проміле алкоголю

18 жовтня близько 6.00 на вулиці Миру 24-річний водій Hyundai Sonata, не впоравшись з керуванням, в’їхав у дерево. Від медичної допомоги чоловік відмовився. Про це повідомляє патрульна поліція.





Копи помітили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат — 2,49 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.





Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП.