Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна303638
Кременчук881
Хворі:
Україна171476
Кременчук547
Одужало:
Україна126489
Кременчук310
Померло:
Україна5673
Кременчук24
Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Прощаемся с СССР

Замість Щорса - козак: під Кременчуком креативно декомунізували пам'ятник

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 950 Коментарів: 1

 

Відкриття відбулося до козацтва та Дня захисника України 

Кременчуцький художник Сергій Брильов у Садках під Кременчуком натрапив на постамент козака, який декомунізували з памятника Щорсу. Про це кременчужанин написав на своїй сторінці в фейсбуці. 


- Насправді, це дуже круто використовувати матеріал з минулого, та переробляти його під вимоги сучасності. Наприклад, в 2016-му на Луганщині декомунізували Леніна в Шевченка, додавши йому вуса, шапку та змінивши книгу на «Кобзар».


Наразі в нас тепер теж є пам'ятник невідомому козакові, якого можна було б назвати «козаком Миколою», або ж «козаком-мандрівником», бо колись він стояв на головній вулиці в селі, - написав художник. 


 


За словами Сергія памятник тепер знаходиться ближче до Кременчука. 


- Тепер він ближче до міста, тож не так важко дістатись та зробити селфі з цим чудовим витвором декомунізованого мистецтва. Недалеко від повороту з набережної Дніпрова на колишню вул Щорса, що йде крізь Садки та Кам'яні Потоки, - додав митець. 


У соцмережах повідомили, що автором перетворення є місцева художниця, а памятник дійсно відкрили до Дня українського козацтва. 


3
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов
Теги: декомунізація памятник
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

719
inattentive:
Сьогодні, 12:58

Вот прямой пример для нашей , городской власти, что можно переделать, а не ламать. Как наприер с неудачной попыткой "завалить" монумент в честь 50-летия ВЛКСМ (тот что возле церкви Святой Троицы). Например , дешево будет "превратиь" в Спанчбоба (шучу).  )))


2 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх