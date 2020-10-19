Замість Щорса - козак: під Кременчуком креативно декомунізували пам'ятник

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 950 Коментарів: 1

Кременчуцький художник Сергій Брильов у Садках під Кременчуком натрапив на постамент козака, який декомунізували з памятника Щорсу. Про це кременчужанин написав на своїй сторінці в фейсбуці.





- Насправді, це дуже круто використовувати матеріал з минулого, та переробляти його під вимоги сучасності. Наприклад, в 2016-му на Луганщині декомунізували Леніна в Шевченка, додавши йому вуса, шапку та змінивши книгу на «Кобзар».

Наразі в нас тепер теж є пам'ятник невідомому козакові, якого можна було б назвати «козаком Миколою», або ж «козаком-мандрівником», бо колись він стояв на головній вулиці в селі, - написав художник.









За словами Сергія памятник тепер знаходиться ближче до Кременчука.





- Тепер він ближче до міста, тож не так важко дістатись та зробити селфі з цим чудовим витвором декомунізованого мистецтва. Недалеко від повороту з набережної Дніпрова на колишню вул Щорса, що йде крізь Садки та Кам'яні Потоки, - додав митець.





У соцмережах повідомили, що автором перетворення є місцева художниця, а памятник дійсно відкрили до Дня українського козацтва.



