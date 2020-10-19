Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна303638
Кременчук881
Хворі:
Україна171476
Кременчук547
Одужало:
Україна126489
Кременчук310
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Україна5673
Кременчук24
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні +4 766 випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині +174

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 980

 

У Полтавській області померла одна людина

В Україні за добу зафіксували 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 174.

За даними МОЗ, станом на 9.00 19 жовтня в країні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 112 людей). Загалом провели 2 815 833 тестування методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 418 випадків;
  • Волинська область — 10 986 випадків;
  • Дніпропетровська область — 11 108 випадків;
  • Донецька область — 7 133 випадки;
  • Житомирська область — 10 095 випадків;
  • Закарпатська область — 11 825 випадків;
  • Запорізька область — 6 483 випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 766 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 591 випадок;
  • м. Київ — 30 848 випадків;
  • Київська область — 12 924 випадки;
  • Львівська область — 25 103 випадки;
  • Луганська область — 2 467 випадків;
  • Миколаївська область — 5 865 випадків;
  • Одеська область — 19 079 випадків;
  • Полтавська область — 6 051 випадок;
  • Рівненська область — 16 034 випадки;
  • Сумська область — 9 104 випадки;
  • Тернопільська область — 17 503 випадки;
  • Харківська область — 29 113 випадків;
  • Херсонська область — 2 570 випадків;
  • Хмельницька область — 11 035 випадків;
  • Чернівецька область — 17 866 випадків;
  • Черкаська область — 6 892 випадки;
  • Чернігівська область — 6 779 випадків.

 

Полтавська ОДА проінформувала про поширення інфекції за минулу добу на Полтавщині:

  • у Полтаві – 121 новий випадок;
  • у Кременчуці – 37 хворих;
  • у Горішніх Плавнях – 12 випадків;
  • у Полтавському та Кременчуцькому районах – по 2 нові випадки.

Одужали 1904 жителі області, продовжують лікування 4046 людей, зокрема, 161 дитина. Всього зареєстрували 101 летальний випадок, нових за добу – 1 (у Кременчуцькому районі).


Карантинні реалії: відзавтра на Полтавщині заборонені масові заходи за участі понад 10 осіб
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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