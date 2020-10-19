За добу в Україні +4 766 випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині +174

У Полтавській області померла одна людина
В Україні за добу зафіксували 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 174.
За даними МОЗ, станом на 9.00 19 жовтня в країні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 112 людей). Загалом провели 2 815 833 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 418 випадків;
- Волинська область — 10 986 випадків;
- Дніпропетровська область — 11 108 випадків;
- Донецька область — 7 133 випадки;
- Житомирська область — 10 095 випадків;
- Закарпатська область — 11 825 випадків;
- Запорізька область — 6 483 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 766 випадків;
- Кіровоградська область — 1 591 випадок;
- м. Київ — 30 848 випадків;
- Київська область — 12 924 випадки;
- Львівська область — 25 103 випадки;
- Луганська область — 2 467 випадків;
- Миколаївська область — 5 865 випадків;
- Одеська область — 19 079 випадків;
- Полтавська область — 6 051 випадок;
- Рівненська область — 16 034 випадки;
- Сумська область — 9 104 випадки;
- Тернопільська область — 17 503 випадки;
- Харківська область — 29 113 випадків;
- Херсонська область — 2 570 випадків;
- Хмельницька область — 11 035 випадків;
- Чернівецька область — 17 866 випадків;
- Черкаська область — 6 892 випадки;
- Чернігівська область — 6 779 випадків.
Полтавська ОДА проінформувала про поширення інфекції за минулу добу на Полтавщині:
- у Полтаві – 121 новий випадок;
- у Кременчуці – 37 хворих;
- у Горішніх Плавнях – 12 випадків;
- у Полтавському та Кременчуцькому районах – по 2 нові випадки.
Одужали 1904 жителі області, продовжують лікування 4046 людей, зокрема, 161 дитина. Всього зареєстрували 101 летальний випадок, нових за добу – 1 (у Кременчуцькому районі).