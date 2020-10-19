За добу в Україні +4 766 випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині +174

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У Полтавській області померла одна людина

В Україні за добу зафіксували 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 174.



За даними МОЗ, станом на 9.00 19 жовтня в країні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 112 людей). Загалом провели 2 815 833 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 418 випадків;

Волинська область — 10 986 випадків;

Дніпропетровська область — 11 108 випадків;

Донецька область — 7 133 випадки;

Житомирська область — 10 095 випадків;

Закарпатська область — 11 825 випадків;

Запорізька область — 6 483 випадки;

Івано-Франківська область — 16 766 випадків;

Кіровоградська область — 1 591 випадок;

м. Київ — 30 848 випадків;

Київська область — 12 924 випадки;

Львівська область — 25 103 випадки;

Луганська область — 2 467 випадків;

Миколаївська область — 5 865 випадків;

Одеська область — 19 079 випадків;

Полтавська область — 6 051 випадок;

Рівненська область — 16 034 випадки;

Сумська область — 9 104 випадки;

Тернопільська область — 17 503 випадки;

Харківська область — 29 113 випадків;

Херсонська область — 2 570 випадків;

Хмельницька область — 11 035 випадків;

Чернівецька область — 17 866 випадків;

Черкаська область — 6 892 випадки;

Чернігівська область — 6 779 випадків.

Полтавська ОДА проінформувала про поширення інфекції за минулу добу на Полтавщині:

у Полтаві – 121 новий випадок;

у Кременчуці – 37 хворих;

у Горішніх Плавнях – 12 випадків;

у Полтавському та Кременчуцькому районах – по 2 нові випадки.

Одужали 1904 жителі області, продовжують лікування 4046 людей, зокрема, 161 дитина. Всього зареєстрували 101 летальний випадок, нових за добу – 1 (у Кременчуцькому районі).



