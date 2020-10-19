Патрульні Кременчука змагалися за першість з мініфутболу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 369

У манежі спорткомплексу Політехнік тривала запекла боротьба шістьох команд батальйону патрульної поліції за перемогу в турнірі з мініфутболу. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Всі учасники продемонстрували командну згуртованість, індивідуальну майстерність та бажання перемоги. Гра була дуже цікавою, захопливою та емоційною.





Очільник патрульної поліції Олександр Борзенко привітав переможців і наголосив:





- Другий рік поспіль ми організовуємо турнір такого формату. Для спілкування, позитивних емоцій, обміну враженнями. Разом ми можемо більше. Тому і проводимо час поза службою. Далі — більше.





Почесне третє місце посіла команда роти ТОР, срібло дісталося команді апарату батальйону, а найкращими футболістами цього турніру стали гравці третьої роти.