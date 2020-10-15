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Кременчук, Місцеві вибори 2020

У кременчуцькій виборчій комісії знову зміни

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 331

Четверо нових членів прийняли присягу

На засіданні Кременчуцької територіальної виборчої комісії знову зміни у складі. Так, 13 жовтня, четверо нових членів прийняли присягу.


Замість Василя Кушніра (партія «За Одещину») увійшов Вадим Шушунов, а також до складу повернувся Дмитро Мельник, який на цей раз представляє «Партію захисників України» (увійшов замість Анни Шари).


Присягу також склали представники партії ЄС Максим Басай та Юлія Росенко.


Нагадаємо, що ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК - Оксани Кузьменко і Дмитра Мельника. Обидва - члени місцевої організації політичної партії «Європейська солідарність». На зміну Кузьменко прийшла Юлія Росенко, а Мельника змінив Максим Басай.


Хто буде у Кременчуцькій виборчій комісії: ЦВК затвердив склад
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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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