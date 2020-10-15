У кременчуцькій виборчій комісії знову зміни

На засіданні Кременчуцької територіальної виборчої комісії знову зміни у складі. Так, 13 жовтня, четверо нових членів прийняли присягу.
Замість Василя Кушніра (партія «За Одещину») увійшов Вадим Шушунов, а також до складу повернувся Дмитро Мельник, який на цей раз представляє «Партію захисників України» (увійшов замість Анни Шари).
Присягу також склали представники партії ЄС Максим Басай та Юлія Росенко.
Нагадаємо, що ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК - Оксани Кузьменко і Дмитра Мельника. Обидва - члени місцевої організації політичної партії «Європейська солідарність». На зміну Кузьменко прийшла Юлія Росенко, а Мельника змінив Максим Басай.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.