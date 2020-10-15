Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна53024779
Кременчук21
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: понад 5 тисяч в Україні, +133 на Полтавщині

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 1 043

 

Найбільше нових випадків у Полтаві

За добу в Україні зафіксували 5 062 випадки COVID-19. Станом на ранок 15 жовтня вже 281 239 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Про це інформує МОЗ.


З початку епідемії 5 302 людей померло, 119 650 пацієнтів одужало. Загалом провели 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 941 випадок;
  • Волинська область — 10 320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 834 випадки;
  • Донецька область — 6 491 випадок;
  • Житомирська область — 9 130 випадків;
  • Закарпатська область — 11 305 випадків;
  • Запорізька область — 6 012 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 955 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 440 випадків;
  • м. Київ — 28 957 випадків;
  • Київська область — 11 978 випадків;
  • Львівська область — 23 806 випадків;
  • Луганська область — 2 125 випадків;
  • Миколаївська область — 5 207 випадків;
  • Одеська область — 17 511 випадків;
  • Полтавська область — 5 226 випадків;
  • Рівненська область — 15 186 випадків;
  • Сумська область — 7 983 випадки;
  • Тернопільська область — 16 700 випадків;
  • Харківська область — 26 913 випадків;
  • Херсонська область — 2 195 випадків;
  • Хмельницька область — 9 684 випадки;
  • Чернівецька область — 17 004 випадки;
  • Черкаська область — 6 157 випадків;
  • Чернігівська область — 6 179 випадків.

У Полтавській області за добу додалося 133 нових випадків. За інформацією Полтавської ОДА, від початку карантину в області діагностували 5225 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 1695 жителів області, продовжують лікування 3441 людина, зокрема, 145 дітей. Всього зареєстровано 89 летальних випадків, за добу померло троє: двоє людей у Кременчуці та одна в Полтаві.


 


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 2668 (83 нові випадки);
  • Кременчук – 659 (41 новий випадок);
  • Полтавський район – 233 (4 нові випадки);
  • Миргород – 213;
  • Лубни – 123;
  • Лохвицький район – 111;
  • Горішні Плавні – 96;
  • Кременчуцький район – 92 (4 нові випадки);
  • Зіньківський район – 77;
  • Кобеляцький район – 75;
  • Новосанжарський район – 69 (1 новий випадок);
  • Котелевський район – 66;
  • Миргородський район – 66;
  • Шишацький район – 65;
  • Диканський район – 64;
  • Хорольський район – 64;
  • Лубенський район – 55;
  • Решетилівський район – 55;
  • Глобинський район – 49;
  • Гадяч – 46;
  • Гребінківський район – 42;
  • Машівський район – 33;
  • Карлівський район – 31;
  • Пирятинський район – 28;
  • Великобагачанський район – 27;
  • Семенівський район – 27;
  • Гадяцький район – 23;
  • Козельщинський район – 23;
  • Чутівський район – 22;
  • Оржицький район – 15;
  • Чорнухинський район – 8.

Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

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