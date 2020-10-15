COVID-19 за добу: понад 5 тисяч в Україні, +133 на Полтавщині

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 1 043

За добу в Україні зафіксували 5 062 випадки COVID-19. Станом на ранок 15 жовтня вже 281 239 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Про це інформує МОЗ.





З початку епідемії 5 302 людей померло, 119 650 пацієнтів одужало. Загалом провели 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 941 випадок;

Волинська область — 10 320 випадків;

Дніпропетровська область — 9 834 випадки;

Донецька область — 6 491 випадок;

Житомирська область — 9 130 випадків;

Закарпатська область — 11 305 випадків;

Запорізька область — 6 012 випадків;

Івано-Франківська область — 15 955 випадків;

Кіровоградська область — 1 440 випадків;

м. Київ — 28 957 випадків;

Київська область — 11 978 випадків;

Львівська область — 23 806 випадків;

Луганська область — 2 125 випадків;

Миколаївська область — 5 207 випадків;

Одеська область — 17 511 випадків;

Полтавська область — 5 226 випадків;

Рівненська область — 15 186 випадків;

Сумська область — 7 983 випадки;

Тернопільська область — 16 700 випадків;

Харківська область — 26 913 випадків;

Херсонська область — 2 195 випадків;

Хмельницька область — 9 684 випадки;

Чернівецька область — 17 004 випадки;

Черкаська область — 6 157 випадків;

Чернігівська область — 6 179 випадків.

У Полтавській області за добу додалося 133 нових випадків. За інформацією Полтавської ОДА, від початку карантину в області діагностували 5225 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 1695 жителів області, продовжують лікування 3441 людина, зокрема, 145 дітей. Всього зареєстровано 89 летальних випадків, за добу померло троє: двоє людей у Кременчуці та одна в Полтаві.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 2668 (83 нові випадки);

Кременчук – 659 (41 новий випадок);

Полтавський район – 233 (4 нові випадки);

Миргород – 213;

Лубни – 123;

Лохвицький район – 111;

Горішні Плавні – 96;

Кременчуцький район – 92 (4 нові випадки);

Зіньківський район – 77;

Кобеляцький район – 75;

Новосанжарський район – 69 (1 новий випадок);

Котелевський район – 66;

Миргородський район – 66;

Шишацький район – 65;

Диканський район – 64;

Хорольський район – 64;

Лубенський район – 55;

Решетилівський район – 55;

Глобинський район – 49;

Гадяч – 46;

Гребінківський район – 42;

Машівський район – 33;

Карлівський район – 31;

Пирятинський район – 28;

Великобагачанський район – 27;

Семенівський район – 27;

Гадяцький район – 23;

Козельщинський район – 23;

Чутівський район – 22;

Оржицький район – 15;

Чорнухинський район – 8.

Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.