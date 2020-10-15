COVID-19 за добу: понад 5 тисяч в Україні, +133 на Полтавщині

Найбільше нових випадків у Полтаві
За добу в Україні зафіксували 5 062 випадки COVID-19. Станом на ранок 15 жовтня вже 281 239 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Про це інформує МОЗ.
З початку епідемії 5 302 людей померло, 119 650 пацієнтів одужало. Загалом провели 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 941 випадок;
- Волинська область — 10 320 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 834 випадки;
- Донецька область — 6 491 випадок;
- Житомирська область — 9 130 випадків;
- Закарпатська область — 11 305 випадків;
- Запорізька область — 6 012 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 955 випадків;
- Кіровоградська область — 1 440 випадків;
- м. Київ — 28 957 випадків;
- Київська область — 11 978 випадків;
- Львівська область — 23 806 випадків;
- Луганська область — 2 125 випадків;
- Миколаївська область — 5 207 випадків;
- Одеська область — 17 511 випадків;
- Полтавська область — 5 226 випадків;
- Рівненська область — 15 186 випадків;
- Сумська область — 7 983 випадки;
- Тернопільська область — 16 700 випадків;
- Харківська область — 26 913 випадків;
- Херсонська область — 2 195 випадків;
- Хмельницька область — 9 684 випадки;
- Чернівецька область — 17 004 випадки;
- Черкаська область — 6 157 випадків;
- Чернігівська область — 6 179 випадків.
У Полтавській області за добу додалося 133 нових випадків. За інформацією Полтавської ОДА, від початку карантину в області діагностували 5225 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 1695 жителів області, продовжують лікування 3441 людина, зокрема, 145 дітей. Всього зареєстровано 89 летальних випадків, за добу померло троє: двоє людей у Кременчуці та одна в Полтаві.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 2668 (83 нові випадки);
- Кременчук – 659 (41 новий випадок);
- Полтавський район – 233 (4 нові випадки);
- Миргород – 213;
- Лубни – 123;
- Лохвицький район – 111;
- Горішні Плавні – 96;
- Кременчуцький район – 92 (4 нові випадки);
- Зіньківський район – 77;
- Кобеляцький район – 75;
- Новосанжарський район – 69 (1 новий випадок);
- Котелевський район – 66;
- Миргородський район – 66;
- Шишацький район – 65;
- Диканський район – 64;
- Хорольський район – 64;
- Лубенський район – 55;
- Решетилівський район – 55;
- Глобинський район – 49;
- Гадяч – 46;
- Гребінківський район – 42;
- Машівський район – 33;
- Карлівський район – 31;
- Пирятинський район – 28;
- Великобагачанський район – 27;
- Семенівський район – 27;
- Гадяцький район – 23;
- Козельщинський район – 23;
- Чутівський район – 22;
- Оржицький район – 15;
- Чорнухинський район – 8.
Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.