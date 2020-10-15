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Під Кременчуком у лісі шукають 80-річного чоловіка

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 1 246

 

Пенсіонер загубився вчора вдень

14 жовтня о 14.00 оперативним службам стало відомо, що поблизу села Самусіївка Ялинцівської сільської ради у лісовому масиві заблукав 80-річний чоловік (1940 року народження). Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, для пошукових робіт залучили чергове відділення ДСНС.


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, поки чоловіка не знайшли. Його розшукують 10 рятувальників, одна людина з Кременчуцького лісгоспу, шестеро осіб з Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ДСНС
Теги: потерялся лес пенсионер
компанія «Інтера Люкс»

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