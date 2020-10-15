Під Кременчуком у лісі шукають 80-річного чоловіка

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14 жовтня о 14.00 оперативним службам стало відомо, що поблизу села Самусіївка Ялинцівської сільської ради у лісовому масиві заблукав 80-річний чоловік (1940 року народження). Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, для пошукових робіт залучили чергове відділення ДСНС.





За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, поки чоловіка не знайшли. Його розшукують 10 рятувальників, одна людина з Кременчуцького лісгоспу, шестеро осіб з Кременчуцького відділу поліції.