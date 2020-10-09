ХК «Кременчук» перемагає «Донбас» та відновлює паритет у фінальній серії

Сьогодні, 22:10 Переглядів: 240

Кременчужани перемагать в четвертому фінальному поєдинку і робить нічийний камбек з 0:2 в серії

Сьогодні, 14 жовтня, в Дружківці відбувся четвертий матч битви за чемпіонський титул між «Донбасом» і «Кременчуком». У минулому поєдинку «городяни» мінімально обіграли донецький клуб з рахунком 1:0 і скоротили розрив у серії до мінімуму - 2:1. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Донбас», на відміну від «Кременчука», грав в трохи в ослабленому складі. У складі донецької команди була відсутня ударна трійка гольових форвардів: Лялька-Монс-Коренчук.





«Донбас» - «Кременчук» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Рахунок в серії 2:2

Шайби: 0:1 - Денискін (Дубінін-Коробов), 27:53; 0:2 - Волков (Грицьких), 53:58; 0:3 - Серанов (Денискін), 57:43

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Журавльов, Кобелєв - Пангелов-Юлдашев; Карамнов - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Буценко (А) - Сигарьов, Мільохін - Бірюков - Костиков, Разумов - Захаров (К) - Карпенко.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко - Волков - Чемерілов, Коробов - Денискін - Дубінін.









Старт першого періоду пройшов в атаках «Донбасу» на ворота Новицького. Воротареві гостей довелося двічі протягом півтори хвилин по-справжньому вступати в гру.





На 4 хвилині «городяни» провели свою першу атаку з кидком від Коробова, але воротар «Донбасу» Андрюхов відбив шайбу. На 8 хвилині хокеїсти «Донбасу» розіграли непогану комбінацію - Захаров вивів Мільохін на забійну позицію, але шайба, після кидка форварда донеччан, опинилася в пастці Новицького. Кіпер «Кременчука» зробив відмінний сейв.





Другий відрізок зустрічі продовжився з атак «Донбасу». До того ж, з початку періоду гості залишилися в меншості, ніж намагався скористатися донецький клуб. Однак, гості не просто витримали натиск, але і вирівняли гру. До 28 хвилини суперники в основному займалися перестрілкою з далеких і середніх дистанцій, але такі дії не принесли обом командам результат.





А потім несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов-Дубінін-Денискін - перші два відпасував, а третій забив.





Після пропущеної шайби, «Донбас» намагався відігратися. Моменти біля Шишляннікова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мільохіна - з усім цим надійно і впевнено впорався воротар «Кременчука» Новицький. У його візаві роботи було поменше але, беручи до уваги пропущеної шайби, воротар донеччан також виручав свою команду в небезпечних епізодах.





Старт третього періоду почався з обопільної боротьби і безліччю свистків рефері. На 45 і 48 хвилинах команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку голкіпер господарів Андрюхов продемонстрував свою майстерність, відбивши три поспіль кидка. А потім Новицький зіграв вище всяких похвал, відбивши «мертву» шайбу після кидка Казаковцева з близької відстані (після відмінної передачі від Карамнова).





На 54 хвилині хокеїсти «Кременчука» подвоїли рахунок зустрічі. Грицьких накинув на ворота, Андрюхова відбив прямо Волкова і нападник гостей закинув шайбу. А через 4 хвилини «городяни» провели ще одну атаку, в якій нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку. Підсумковий рахунок матчу 3:0 на користь «Кременчука», а серії - 2:2.