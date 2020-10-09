Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Двоє померли від коронавірусу у Кременчуці. За добу виявили 41 випадок захворювання на COVID-19

Сьогодні, 20:51 Переглядів: 1 489

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 14 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять чотири жінки віком від 30 до 74 років та п'ятнадцять чоловіків віком від 21 до 73 років, також захворіло двоє дітей 15 та 16 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


39 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 2 лікується в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


На жаль, сьогодні маємо 2 випадки смерті від коронавірусної хвороби

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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