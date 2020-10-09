Двоє померли від коронавірусу у Кременчуці. За добу виявили 41 випадок захворювання на COVID-19

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Сьогодні, 14 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять чотири жінки віком від 30 до 74 років та п'ятнадцять чоловіків віком від 21 до 73 років, також захворіло двоє дітей 15 та 16 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





39 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 2 лікується в інфекційному шпиталі.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



На жаль, сьогодні маємо 2 випадки смерті від коронавірусної хвороби