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Кременчук

ШРБУ ремонтує проїзди на вулиці Республіканській та тротуар на Молодіжному

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 487

 

В районі зупинки транспорту «вул. Керченська» укладають плитку

Працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтують проїзди на вулиці Республіканській та пішохідну зону на Молодіжному. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Тож комунальники виконують ямковий ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів біля будинків №75, 77, 79-А по вулиці Республіканській. Вони фрезою знімають пошкоджений верхній шар асфальтобетонного покриття та укладають новий асфальт.

 

Також зараз ШРБУ спільно з соціально відповідальним бізнесом продовжує ремонтувати тротуар (з розширенням проїжджої частини для паркування автомобілів) на проспекті Лесі Українки, в районі зупинки транспорту «вул. Керченська». Підрядна організація разом зі Шляховим ремонтно-будівельним управлінням укладає там плитку з використанням технології безшовного мощення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт ремонт дорог тротуар Молодежный проезд плитка шрбу
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