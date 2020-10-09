ШРБУ ремонтує проїзди на вулиці Республіканській та тротуар на Молодіжному

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 487

Працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтують проїзди на вулиці Республіканській та пішохідну зону на Молодіжному. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





Тож комунальники виконують ямковий ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів біля будинків №75, 77, 79-А по вулиці Республіканській. Вони фрезою знімають пошкоджений верхній шар асфальтобетонного покриття та укладають новий асфальт.

Також зараз ШРБУ спільно з соціально відповідальним бізнесом продовжує ремонтувати тротуар (з розширенням проїжджої частини для паркування автомобілів) на проспекті Лесі Українки, в районі зупинки транспорту «вул. Керченська». Підрядна організація разом зі Шляховим ремонтно-будівельним управлінням укладає там плитку з використанням технології безшовного мощення.