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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 922

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • просп. Полтавський, 142-241,
  • вул. Якова Петруся, 25-138,
  • вул Броніслава Урбанського, 3-36,
  • вул. Рокитнянська, 3-39,
  • вул. Карбишева, 3-21,
  • вул. Утьосова , 17,
  • вул. Данила Галицького, 6,
  • вул. Марка Вовчка, 1-32,
  • вул. Бориса Чичибабіна, 2-67,
  • вул. Размислова, 6-40,
  • пров. Якова Петруся, 3-6


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • б-р Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • вул. Першотравнева, 31/6, 33
  • вул. Чкалова, 160-203,
  • вул. Кагамликська, 74,
  • вул. Залізнична, 69-91,
  • пров. Вишневий, 1-13,
  • пр. Вишневий, 3-6
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Космонавтів, 39-76,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • вул. Бородинський 1-21,
  • вул. Олега Ольжича, 1-32
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії
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