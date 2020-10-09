Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
15 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Полтавський, 142-241,
- вул. Якова Петруся, 25-138,
- вул Броніслава Урбанського, 3-36,
- вул. Рокитнянська, 3-39,
- вул. Карбишева, 3-21,
- вул. Утьосова , 17,
- вул. Данила Галицького, 6,
- вул. Марка Вовчка, 1-32,
- вул. Бориса Чичибабіна, 2-67,
- вул. Размислова, 6-40,
- пров. Якова Петруся, 3-6
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- б-р Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- вул. Першотравнева, 31/6, 33
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Кагамликська, 74,
- вул. Залізнична, 69-91,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Космонавтів, 39-76,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- вул. Бородинський 1-21,
- вул. Олега Ольжича, 1-32