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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині помітили «маленького колібрі»

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 831

 

Метелик із ряду лускокрилих 

На Полтавщині показали метелика бражника берізкового, якого у науково-дослідному відділі називають «маленьким колібрі». Про це інформує Національний природний парк «Пирятинський» у фейсбуці.


Цей нічний метелик володіє чудовими льотними якостями та здатен долати значні відстані. Він може літати зі швидкістю близько 50 км/год, а за попутного вітру й гарній погоді збільшувати її у 2 рази.


Метелик досить великих розмірів. Розмах крил 80-130 мм. Довжина хоботка досягає 80-100 мм. Передні крила забарвлені нерівномірно від світло-сірого до темно-сірого і сіро-коричневого кольору. У центрі передніх крил проходять дві дуже тонкі чорні лінії. Забарвлення задніх крил може варіюватися від жовтувато-сірого до сірого кольору. У їх основи помітно розмиту темну пляму й злегка зігнуті поперечні смуги. На черевці рожеві кільця, що перетинаються сірою смужкою, яка йде від голови і проходить через усі сегменти черевця.


 


Тривалість життя метелика берізкового бражника 1-2 місяці. Самці знаходять самок по запаху. Спарювання починаються після опівночі й тривають до ранкової зорі.


Щороку метелики мігрують з південних регіонів на північ, досягаючи Скандинавії та навіть Ісландії. Взимку метелики, які не мігрують, впадають у сплячку. Навіть не харчуються – температура падає, метаболізм сповільнюється і вони засинають, як борсуки, єноти, ведмеді. До речі, метелики зимують на різних стадіях: одні види – у яйці, інші види – у вигляді гусениці, окремі – як лялечка і метелик.


Метелики охоче летять на світло, тому чимало їх гине на автострадах від зіткнення з автомобілями.

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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