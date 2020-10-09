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Понад мільйон гривень від сплати аліментів отримали діти Полтавщини

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 211

 

З початку 2020 року таким чином правники міжрегіонального управління стягнули з батьків аліментників 3 мільйони гривень, зокрема на Полтавщині – понад 1 мільйон гривень, на Сумщині – 1,3 мільйона гривень та майже 700 тисяч гривень на Чернігівщині

Штраф за несвоєчасну сплату аліментів – винагорода дитині за тривале очікування. Сучасне законодавство, завдяки чинним санкційним нормам, має доволі переконливий вплив на неплатників аліментів. За допомогою постанов державні виконавці не тільки обмежують безвідповідальних батьків у правах, арештовують їх майно і рахунки, а й накладають штрафи за вимушене очікування дітей.


Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, щоб не траплялись випадки, коли малеча тижні, місяці або ж навіть й роки чекає на батьківську фінансову допомогу, фахівці юстиції застосовують певний перелік примусових заходів. Одним з них є система штрафів. За час, який родина не отримувала призначені судом кошти, боржник сплатить певний відсоток від загальної суми боргу. Відтак:


  • за 1 рік несплати аліментів – 20%;
  • за 2 роки – 30%;
  • за 3 роки – 50%.


Керівниця звернула увагу, що кошти, отримані від сплати громадянами штрафів, у повному обсязі перераховуються на користь стягувача. З початку 2020 року таким чином правники міжрегіонального управління стягнули з батьків аліментників 3 мільйони гривень, зокрема на Полтавщині – понад 1 мільйон гривень, на Сумщині – 1,3 мільйона гривень та майже 700 тисяч гривень на Чернігівщині.

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Автор: Альона Душенко
Теги: аліменти
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