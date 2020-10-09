«Кремінь» звернувся до ПФЛ щодо арбітражу у матчі з «Прикарпаттям»

Футбольний клуб «Кремінь» направив лист у ПФЛ з проханням президента ПФЛ Олександра Каденка та Комітет арбітрів УАФ дати відповідну оцінку діям бригади арбітрів у матчі «Кремінь» - «Прикарпаття».

На 52 хвилині матчу «Кремінь» відкрив рахунок, але помилковим рішенням арбітрів не був зарахований.

Крім кременчуцької команди лист до ПФЛ направив ще один першоліговий клуб. Керівництво МФК «Кристал» звернулися до Президента ПФЛ Олександра Каденка з вимогою всебічно посприяти об’єктивному та неупередженому розгляду Комітетом арбітрів Асоціації футболу України дій головного арбітра матчу 6 туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги між МФК «Кристал» (Херсон) та ФК «Волинь» (Луцьк) Євгена Петренка.

- Керівництво, футболісти, вболівальники та фанати МФК Кристал обурені рішеннями Євгена Петренка, які призвели до голу, забитого, з безпідставно призначеного, 11-метрового штрафного удару та скасованого, з незрозумілих причин, голу Івана Гливого, що безпосередньо вплинуло на рахунок матчу.





Наполегливо просимо Вас сприяти розгляду даної справи Комітетів арбітрів та наданню ним відповідної оцінки діям Є. Петренка, щодо рівня їх кваліфікації та неупередженості. – повідомляє пресслужба футбольного клубу «Кристал».