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Витік аміаку з цистерни стався у Полтавській області

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 571

 

Рятувальники ліквідували витік, який стався у Гадяцькому районі

Вчора ввечері, 13 жовтня о 17:08, сільський голова Лисівської сільської ради повідомив рятувальникам про викид аміаку із запобіжного клапана цистерни з аміаком між селами Лисівка та Мала Обухівка Гадяцького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області. 


Водій аміаковоза побачив витік аміаку із запобіжного клапана та звернув на польову дорогу.


О 19:30 до місця події прибув трактор з цистерною для перекачування аміаку та зниження тиску в цистерні. О 20:20 до місця аварії прибули 3 автомобільних цистерни. У ході проведення аварійних робіт аміак перекачали в справну цистерну.


Постраждалих внаслідок викиду аміаку та загрози отруєння населення немає.

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Автор: Альона Душенко
Теги: аміак витік
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