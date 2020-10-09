Витік аміаку з цистерни стався у Полтавській області

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Вчора ввечері, 13 жовтня о 17:08, сільський голова Лисівської сільської ради повідомив рятувальникам про викид аміаку із запобіжного клапана цистерни з аміаком між селами Лисівка та Мала Обухівка Гадяцького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області.



Водій аміаковоза побачив витік аміаку із запобіжного клапана та звернув на польову дорогу.



О 19:30 до місця події прибув трактор з цистерною для перекачування аміаку та зниження тиску в цистерні. О 20:20 до місця аварії прибули 3 автомобільних цистерни. У ході проведення аварійних робіт аміак перекачали в справну цистерну.



Постраждалих внаслідок викиду аміаку та загрози отруєння населення немає.