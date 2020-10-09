11 нових випадків COVID-19 зафіксували у Кременчуцькому районі

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За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 187 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 5092 випадки.





Одужали 1695 жителів області, продовжують лікування 3311 людей, зокрема 144 дитини. Всього зареєстровано 86 летальних випадків, нових за добу – 8 (2 – Кременчук, 2 – Глобинський район, 2 – Полтавський район, 2 – Лубни).





Географія поширення інфекції:

Полтава – 2585 (99 нових випадків),

Кременчук – 618 (25 нових випадків),

Полтавський район – 229 (4 нові випадки),

Миргород – 213 (18 нових випадків),

Лубни – 123 (1 новий випадок),

Лохвицький район – 111,

Горішні Плавні – 96,

Кременчуцький район – 88 (11 нових випадків),

Зіньківський район – 77,

Кобеляцький район – 75,

Новосанжарський район – 68 (1 новий випадок),

Котелевський район – 66,

Миргородський район – 66,

Шишацький район – 65 (5 нових випадків),

Диканський район – 64 (3 нові випадки),

Хорольський район – 64,

Лубенський район – 55 (4 нові випадки),

Решетилівський район – 55 (5 нових випадків),

Глобинський район – 49 (1 новий випадок),

Гадяч – 46,

Гребінківський район – 42,

Машівський район – 33 (1 новий випадок),

Карлівський район – 31 (9 нових випадків),

Пирятинський район – 28,

Великобагачанський район – 27,

Семенівський район – 27,

Гадяцький район – 23,

Козельщинський район – 23,

Чутівський район – 22,

Оржицький район – 15,

Чорнухинський район – 8.





Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.









14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних, 118 699 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків. Загалом проведено

2 665 154 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 137 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 7 845 випадків;

Волинська область — 10 140 випадків;

Дніпропетровська область — 9 614 випадків;

Донецька область — 6 247 випадків;

Житомирська область — 8 861 випадок;

Закарпатська область — 11 169 випадків;

Запорізька область — 5 900 випадків;

Івано-Франківська область — 15 765 випадків;

Кіровоградська область — 1 396 випадків;

м. Київ — 28 512 випадків;

Київська область — 11 751 випадок;

Львівська область — 23 474 випадки;

Луганська область — 2 015 випадків;

Миколаївська область — 5 052 випадки;

Одеська область — 17 349 випадків;

Полтавська область — 5 093 випадки;

Рівненська область — 15 026 випадків;

Сумська область — 7 712 випадків;

Тернопільська область — 16 478 випадків;

Харківська область — 26 262 випадки;

Херсонська область — 2 112 випадків;

Хмельницька область — 9 491 випадок;

Чернівецька область — 16 828 випадків;

Черкаська область — 6 047 випадків;

Чернігівська область — 6 038 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 жовтня до Центру надійшло 6 193 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 345 297 повідомлень про підозру на COVID-19.